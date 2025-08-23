Sábado de toros, música y solidaridad
La segunda jornada de los festejos patronales ha consistido en un variado programa previo al tradicional desfile de carrozas y que ha aglutinado diversas actividades, como el primero de los festejos taurinos, el encierro campero; el "Maratón del Euro" organizado por Uccta, así como el primer vermú musical de las fiestas, a cargo de Lemon Souls, y el primer desfile protagonizado por los gigantes y cabezudos
La mañana de la segunda jornada de las Ferias y Fiestas de San Agustín de Toro ha estado protagonizada ayer por el primero de los festejos del programa de la feria taurina: el encierro campero, que se celebró en el "lugar de costumbre", entre los pagos de La Llanada y Las Atalayas.
Los novillos de Rodolfo Gallego protagonizaron una mañana de adrenalina taurina a campo abierto, en la que dieron juego y en la que participaron decenas de personas y habituales caballistas.
Paralelamente, el entorno de la Plaza Mayor acogió desde las 10.30 horas y durante toda la mañana una nueva edición del "Maratón del Euro" organizado por la Asociación Unidos Contra el Cáncer Toro y Provincia de Zamora (Uccta), en el que numerosas personas se animaron a colocar en fila sus monedas de un euro desde la línea de salida.
El dinero recaudado durante la actividad se destinará a la investigación del cáncer, además de a la atención de pacientes oncológicos y a sus familiares.
Por otro lado, durante la mañana de ayer, tuvieron lugar también por primera vez dos actividades que se repetirán a lo largo de varias jornadas de las fiestas: los gigantes y cabezudos realizaron el primero de los desfiles por las calles de la ciudad, acompañados por la charanga "Los Trotameños".
Además, se celebró el primero de los vermús musicales que se sucederán durante esta edición de las fiestas. En esta ocasión, estuvo amenizado por Lemon Souls y tuvo lugar en el barrio de Capuchinos.
Previamente, en la noche del viernes y tras el pregón con el que Virgilio Gitrama "Vichy" dio el pistoletazo de salida a las fiestas, la Plaza Mayor de la localidad acogió el concierto de Ultraligera, que hizo a los asistentes bailar y corear las canciones del grupo. Una vez finalizado, la fiesta siguió durante horas con el espectáculo "Fanática by Mystica Urban"
