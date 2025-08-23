Sábado de toros, música y solidaridad

La mañana de la segunda jornada de las Ferias y Fiestas de San Agustín de Toro ha estado protagonizada ayer por el primero de los festejos del programa de la feria taurina: el encierro campero, que se celebró en el "lugar de costumbre", entre los pagos de La Llanada y Las Atalayas.

Los novillos de Rodolfo Gallego protagonizaron una mañana de adrenalina taurina a campo abierto, en la que dieron juego y en la que participaron decenas de personas y habituales caballistas.

Un momento del encierro campero. | C. T.

Paralelamente, el entorno de la Plaza Mayor acogió desde las 10.30 horas y durante toda la mañana una nueva edición del "Maratón del Euro" organizado por la Asociación Unidos Contra el Cáncer Toro y Provincia de Zamora (Uccta), en el que numerosas personas se animaron a colocar en fila sus monedas de un euro desde la línea de salida.

El dinero recaudado durante la actividad se destinará a la investigación del cáncer, además de a la atención de pacientes oncológicos y a sus familiares.

Un hombre coloca una moneda en el «Maratón del Euro». / C. T.

Por otro lado, durante la mañana de ayer, tuvieron lugar también por primera vez dos actividades que se repetirán a lo largo de varias jornadas de las fiestas: los gigantes y cabezudos realizaron el primero de los desfiles por las calles de la ciudad, acompañados por la charanga "Los Trotameños".

Voluntarios de Uccta. | C. T.

Además, se celebró el primero de los vermús musicales que se sucederán durante esta edición de las fiestas. En esta ocasión, estuvo amenizado por Lemon Souls y tuvo lugar en el barrio de Capuchinos.

Un momento del espectáculo «Fanática by Mystica Urban». | C. T.

Previamente, en la noche del viernes y tras el pregón con el que Virgilio Gitrama "Vichy" dio el pistoletazo de salida a las fiestas, la Plaza Mayor de la localidad acogió el concierto de Ultraligera, que hizo a los asistentes bailar y corear las canciones del grupo. Una vez finalizado, la fiesta siguió durante horas con el espectáculo "Fanática by Mystica Urban"