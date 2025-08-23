"Las fiestas son la mejor forma de promocionar la ciudad"

Son sus primeras Fiestas de San Agustín al frente de la Alcaldía, ¿cómo las afronta?

Con mucha alegría y mucha ilusión. Además, acompañada de la concejal de Fiestas, que también es mujer, es una circunstancia excepcional, nunca han coincidido en ambas áreas dos mujeres a la vez. Así que encantada y esperemos que todo salga con toda la ilusión, el trabajo y esmero que hemos puesto en ello.

Haber sido parte del Equipo de Gobierno durante ocho años, le da ese conocimiento de todos los detalles desde dentro...

Siempre he estado al cargo de la Concejalía de Economía, que, en estos casos, va muy ligada; con los concejales de Festejos en mi etapa anterior, cuando el alcalde era Tomás del Bien, hemos colaborado estrechamente porque a mí también es una parte que me gusta mucho. Me parece que es la mejor manera de poner un termómetro al propio pueblo, al ciudadano, según se comporten las fiestas. Aunque Toro siempre se ha comportado de una forma muy participativa, muy amable, sin problemas, sin grandes incidentes, y participando al máximo de todos los actos que se celebran. Eso es lo importante, es como se ve cómo funciona un pueblo y lo contento o no que está, y las circunstancias por las que atraviesa,... por eso siempre me he involucrado mucho.

¿Qué destaca del programa de este año?

Estoy encantada con nuestro pregonero. Siempre digo que es un hombre del Renacimiento en el siglo XXI porque hace escultura con sus manos, pintura con sus manos, literatura con su propia boca, y ya no hablamos, con sus letras, de música y de tradiciones. Él mismo es una figura que ver. Él aprendió este mundo de las carrozas a la vez que mi familia y que yo misma; tenemos muy buenos recuerdos de aquellos veranos poniendo clips, moldear alambres, papel tras papel y engrudo,... donde éramos todos una familia. Las circunstancias actuales han hecho que tengamos que suspender, en principio, todo lo relacionado con el fuego. Era importante recuperar la Noche del Fuego, siempre organizada por otro gran maestro toresano, Rurro. No está suspendida de forma oficial, pero si todo continúa como está ocurriendo y si no hay un levantamiento de las restricciones por parte de la Junta, lo primero es nuestro patrimonio natural.

¿Cómo definiría el global del programa?

Tiene una gran diversidad. Se trata de expandir cultura, deporte, teatro, música para todos los gustos y edades. Hay que acordarse de todas las edades y, sobre todo, de los más pequeños, en los que hay que ir sembrando para que vayan recogiendo porque son el futuro y tienen que transmitir y aprender nuestras tradiciones con la propia experiencia.

El desfile de carrozas es uno de los atractivos imprescindibles. ¿Cómo será este año?

Va a ser muy importante, participan unas 14 carrozas. Hemos aprovechado la ocasión para dar un impulso al hermanamiento con Condom (Francia) y les hemos invitado a que participen en las fiestas. Vienen unas 83 personas y empiezan participando la tarde de carrozas, haciendo un pasacalles antes y en el propio desfile. Pretendemos reconocer a nuestros pueblos hermanados y hacerles partícipes de nuestras tradiciones.

La apuesta del cartel de la corrida de toros es muy fuerte, ¿se espera el lleno?

Siempre he dicho que Toro se merece una gran corrida de toros, y nuestra plaza, más. Estamos expectantes y, en principio, la buena marcha de la venta augura un lleno. Esperamos que Morante reaparezca. Además, tenemos un programa completísimo de 10 días, en el que todos los días hay algún festejo taurino y donde tratamos de resaltar y que vuelva a coger la importancia que tuvo siempre, y que nos distingue del resto, la Fuente de Vino; aparte de los encierros.

La música es una de las actividades transversales a lo largo del programa...

Hay de todo tipo: para mayores, para pequeños, música clásica, indie, tributos a gente de los años 80, el baile de los mayores con África,...Hemos ampliado la celebración de las fiestas, considerando no sólo el día de la Virgen del Canto, sino todo lo demás, y ahí hay un reconocimiento a la música propia y popular de nuestra ciudad, a través del folclore.

La gastronomía también se incluye en el programa, con las ferias de "food trucks" y del vermú...

Hay que pensar en lo que nos gusta cuando vamos a los sitios, y es que haya música que me guste, algún espectáculo cultural o de mi gusto, que haya alegría y que tenga qué comer. La tradición en Toro es comer y beber y hemos ofrecido esa "food truck" para que haya otra variedad, es algo nuevo.

El dinero que revierte en la ciudad debido a las fiestas se prolonga en el tiempo, ¿no es así?

Eso es lo que se tiene que entender. Lo que invierte un ayuntamiento en promocionar su ciudad, y la mejor manera de promocionarla es con unas fiestas durante diez días, en las que la gente solo sepa hablar de Toro, consuma, viva y participe en Toro,... El día de las carrozas está todo lleno, pero no sólo se beneficia el del bar, también el panadero, el pescadero, el distribuidor de bebidas, los camareros,... y, por lo tanto, repercute en todas las familias, en la economía global de una ciudad; no en el Ayuntamiento.

Suscríbete para seguir leyendo