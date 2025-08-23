Fiestas de San Agustín en Toro: La variedad de estilos musicales hacen de Toro un gran escenario

En Toro, la música acompaña cada época del año y cobra un papel protagonista en sus celebraciones más emblemáticas. Durante las Ferias y Fiestas de San Agustín se convierte en uno de los pilares de la programación, con una oferta variada que abarca desde conciertos de grupos de renombre en el panorama nacional, hasta verbenas con orquestas y macrodiscotecas que atraen a gran público. A todo ello se suman las actuaciones de formaciones y DJ locales, además de los animados vermús y tardeos, que convierten a la ciudad en un punto de encuentro donde la música es sinónimo de alegría y convivencia.

Comenzaron ayer las noches con música en Toro con el esperado concierto de Ultraligera y el próximo viernes, 29 en la Plaza Mayor desde las nueve de la noche está prevista la actuación de La Fuga y otros dos grupos musicales, La Milker Band y Modelo.

"Noche Flamenca"

La programación vuelve este año con una de sus citas más aclamadas: la "Noche Flamenca", que volverá a llenar de arte y duende el patio interior del bar-cafetería San Francisco el próximo sábado día 30. Al cante estarán la familia Rubichi, Pedro "el Granaíno" y Felipa del Moreno, una de las jóvenes de Jerez más importantes cantando flamenco en la actualidad ya que baila y canta por bulerías, por tangos y acompaña al cante su baile.

Al toque, los guitarristas, Antonio Higuero y Antonio Patrocinio hijo, están "entre los cinco primeros". Mientras que a las palmas estarán Bernardo y Manuel Rubichi, que acompañarán a su padre, Tomás Rubichi.

Esta noche del sábado 30 hay más propuestas musicales. A la misma hora, el espectáculo "Love the Tuenti’s. La música de una generación", en la Plaza Mayor. Y una hora más tarde, en el polideportivo, dará comienzo una nueva edición de "Mystica Urban", en la que se subirán al escenario realizado por Rurro Producciones los mejores DJ de música urbana del país. Encabezando la noche, Alex Martini, le acompaña Jaime Bermejo; y, como segundos de cabeza de cartel, Tebe Rivera que regresa a su tierra con ganas de romperla como nunca y Dani Serra y Raude. El broche local lo pone el DJ del Teso.

Vermú musical de las fiestas de San Agustín en Toro. / M.J. Cachazo

El "Festival Red Wine" tendrá lugar el día de San Agustín, el 28, organizado por la Asociación Cultural Musical Dos JR. El cartel cuenta con la banda toresana de rock Cruce de Caminos, por la banda asturiana Baja California, el artista independiente del blues Sadia, cuya banda completan Aure Martín y Quili Sánchez, y el grupo Linaje, liderado por su vocalista, Aarón Romero, hijo del mítico cantante de Marea, Kutxi Romero. Y el lugar elegido es el patio del colegio Magdalena de Ulloa.

Verbenas

Las fiestas de San Agustín vuelven a vibrar con las clásicas verbenas, que transforman las calles de Toro en un gran escenario musical donde suenan canciones de ayer y de hoy, capaces de reunir y hacer bailar a público de todas las edades. Orquestas, macrodiscotecas y DJ’s animarán cada velada nocturna de estos días festivos. Dos orquestas abren el telón. Esta noche en la Plaza Mayor estará La Fórmula, seguida de DJ Fest; y el miércoles actuará La Misión en el Polideportivo Municipal , ya que no ha sido posible su ubicación en la explanada junto al cuartel de la Guardia Civil.

Hay varias discotecas móviles y macro discotecas para las noches festivas. El lunes será el turno de la macro discoteca Diamond, en el barrio de Tagarabuena; en la Plaza de la Trinidad, estará el día 28 la disco móvil Devils Sound; otra disco móvil animará la noche del próximo viernes en la Plaza Mayor; y habrá una disco móvil infantil para la tarde del domingo con Nando.

Mientras que habrá noches con animación DJ. El concierto Tributoro que vuelve con un tributo al grupo español Radio Futura mañana domingo, estará seguido por Scarlett DJ; mientras que el martes en Condes de Requena los DJ Abad, PiQ and Friends amenizan "La Noche de los80’s".

Vermús musicales

No hay día de fiesta en Toro que no haya vermú con música. Gran despliegue de los conciertos acústicos o en formato íntimo, los vermús musicales que permiten acompañar con música un vino de Toro o tapas con amigos y vecinos y una conexión cercana entre los artistas participantes y el público.

Las propuestas llegan a las 13:30 horas este sábado con el vermú musical de Lemon Souls, en Capuchinos; mañana The New Tocados, actúan en la Corredera; Ismael "El Nano", animará el vermú de la Plaza del Templo, el próximo martes; Adrián y Eva, serán los encargados de poner música al vermú del jueves, en Plaza Mayor; y Diego Duende, el del viernes, en la Plaza de San Francisco. Ese sábado continúa el vermú a las 14:30 horas, en la Plaza de San Francisco y con el patrocinio de la Peña La Huella en su 25 Aniversario y el Bar-Cafetería San Francisco.

Ya el próximo fin de semana, los vermús se adelantan a la una de la tarde. El sábado 30, con Haciendo el Indie, en Santa Catalina de Roncesvalles; y el domingo, con Jarana, en la Plaza Mayor. Seguirá ese domingo el vermú musical en la Plaza San Francisco, con Claudio and The Roosters.

Además, la Peña Taurina La Verónica organiza el Concierto de Coplas y Fados, con Rosi Crespo, para el día 30 a las 13 horas.