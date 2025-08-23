Fiestas de San Agustín en Toro: Del privilegio real de Alfonso XI a los festejos en la actualidad

Las esperadas fiestas han mantenido su esencia y combinan con acierto tradición y modernidad en el programa

La imagen de San Agustín durante las fiestas en una edición pasada.

Eva Ponte

La ciudad de Toro goza de un amplio calendario festivo a lo largo del año y las Ferias y Fiestas de San Agustín son unas de las más esperadas en la ciudad, junto con el Carnaval, la Semana Santa y la Fiesta de la Vendimia, estas tres últimas declaradas de Interés Turístico Regional.

Las fiestas de Toro en honor a San Agustín tienen sus raíces en el siglo XIV, concretamente en el año 1326, cuando el rey Alfonso XI concedió a la ciudad un privilegio para celebrar una feria franca de quince días a partir de la festividad de la Virgen de agosto. Este privilegio respondía a dos motivos principales: uno de ellos, la relación de carácter personal que el monarca tenía con Toro puesto que pasó en la ciudad cermeña su infancia con su abuela María de Molina; y el otro, la necesidad de dar un impulso económico y social a la ciudad.

Tal antigüedad tienen estos festejos en Toro que la Alcaldía se dirige a los toresanos a través de un bando de apariencia medieval que es el que abre el programa de fiestas.

Desde sus orígenes, estos festejos se han mantenido a lo largo de los siglos, convirtiéndose en una tradición que combina la riqueza histórica, religiosa y cultural de Toro con actividades festivas que congregan a vecinos y cientos de visitantes cada mes de agosto.

Tradición y modernidad se combinan con acierto en el programa festivo. Los actos más tradicionales mantienen su esencia. No faltan los encierros o la Fuente del Vino y se han ido adaptando a los tiempos el desfile de carrozas y hasta los pasacalles de gigantes y cabezudos. Actos que conviven con otros más actuales como las verbenas con DJ o la Feria de las Food Trucks, novedad este año.

