Fiestas de San Agustín en Toro: La "Noche del Fuego" vuelve al programa

Entre las novedades de esta edición de las Ferias y Fiestas de San Agustín de Toro destaca la recuperación de la "Noche de Fuego" con el espectáculo "Theos Foc", a cargo de la compañía Scura Splats. Esta noche se tiene prevista coincidiendo con el Día de San Agustín, el próximo jueves 28.

Esta actividad no solo busca sorprender y emocionar al público con efectos pirotécnicos y escénicos, sino que servirá también como homenaje a Joan Raga, director de Scura Splats que recientemente ha fallecido. Tanto el Ayuntamiento de Toro como la compañía Rurro Teatro quieren con este espectáculo recordar a Joan Raga, con el que su legado seguirá vivo.

Ferias complementarias

Hay más propuestas novedosas para este año y pensadas para todos los gustos. Una de ellas es una de las ferias complementarias, la Feria de Food Trucks, que dará comienzo ese mismo día 28 y se prolongará hasta el domingo 31. Tres jornadas en las que en la explanada de El Espolón se podrá disfrutar de una oferta gastronómica diferente y al aire libre mientras se recorre la ciudad en plena fiesta. El horario previsto para la actividad de las food trucks es de 12 a 16 horas y de 20 horas al cierre.

La otra feria complementaria es la prevista en torno a la Fiesta de la Virgen del Canto, la primera edición de la Feria del Vermú, prevista para los días 5, 6 y 7 de septiembre que se llevará a cabo en la Plaza de San Francisco. Esta iniciativa busca combinar tradición y ocio, al tiempo que permite a los vecinos y visitantes conocer y degustar una de las bebidas más emblemáticas de la cultura local. La cofradía de la Virgen, por su parte, ha preparado actividades pensadas para los más pequeños la víspera de la festividad, fomentando que los niños vivan estas celebraciones desde una edad temprana y mantengan el vínculo con las tradiciones del pueblo.

Como cierre de las fiestas, la Concejalía ha decidido sustituir la clásica traca por un Piromusical el 8 de septiembre, en la plaza de San Agustín a las 23 horas. Se trata de un espectáculo que combina música y fuegos artificiales, ofreciendo un final novedoso y visualmente impactante, que promete dejar una huella especial en vecinos y visitantes, cerrando así unas Ferias y Fiestas de San Agustín marcadas por la innovación y el respeto a la tradición.