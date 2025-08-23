Fiestas de San Agustín en Toro: El espíritu de San Agustín toma forma en las peñas

Toro ya respira a fiesta. Las Ferias y Fiestas de San Agustín han comenzado y con ellas vuelve la imagen más reconocible de estos días: las peñas. Agrupaciones de amigos y familias que son, año tras año, el motor que da color, alegría y un ambiente inconfundible a la ciudad.

El arranque oficial de los festejos lo dejó bien claro. La Plaza Mayor se convirtió ayer en un auténtico mosaico de camisetas de colores, logotipos ingeniosos y nombres originales que identifican a cada grupo. Tras semanas de preparativos en sus locales donde conviven en plena vorágine festiva las peñas salen a la calle para dejar patente que San Agustín no se concibe sin ellas.

Las banderas de las peñas ya cuelgan en el balcón del Ayuntamiento, un gesto simbólico que anuncia a vecinos y visitantes que Toro ya vive sus días grandes. Las peñas vuelven a concentrarse mañana domingo a las siete de la mañana y participan en la diana del aguardiente.

Menos madrugadora es la concentración prevista para el lunes 25, Día de las Peñas es uno de los días señalados de estas fiestas en que la Plaza Mayor volverá a convertirse en epicentro de la fiesta con la concentración de peñistas prevista a partir de las once de la mañana. En esta cita no faltará la música ambientada por el DJ Energy. Comienzan después los juegos interpeñas en las que se pone a prueba la habilidad y estrategia de cada equipo participante y habrá también un ajedrez gigante, organizado por la Asociación Cultural Cermeña. En esta ocasión participará el personaje "Señor Gambito", en referencia a una apertura estratégica de este deporte. Habrá, además, partidas simultáneas de ajedrez.

Paellas el día de las peñas en una edición pasada de San Agustín. / .

Sigue la diversión y el día de convivencia por excelencia para las peñas con una cita gastronómica. Se trata del Concurso de Paellas Interpeñas, que celebra su séptima edición y en el que los peñistas se esmeran en la elaboración de este plato tan popular. El jurado premiará con 200 euros a la mejor paella, mientras que habrá galardones de 150 y 75 euros para la segunda y tercera, además de dos accésit de 50 euros.

No faltará tampoco el ya consolidado Concurso de Limonadas con vino de Toro, impulsado por Bodegas Díez Gómez y el Ayuntamiento, donde las recetas más creativas tendrán como recompensa estuches de vino y licores locales. A los premios a las mejores limonadas clásicas, se suma un nuevo galardón que se otorgará a las tres mejores limonadas originales. La comida de hermandad será momento para el descanso y, sobre todo, para pasar un buen rato .

La tarde promete seguir el mismo ritmo festivo con una fiesta de la espuma que organiza la asociación Cultural para hacer un "guiño" a la actividad Toro en su Tinta que esta año no se puede celebrar. El tardeo, la macro disco Diamond y la verbena taurina completan la jornada.

Aunque el Día de las Peñas tiene un lugar destacado dentro del programa, lo cierto es que cada jornada de San Agustín se convierte en "día de peñas". Su presencia es constante en encierros, verbenas, concursos y en cualquier rincón de la ciudad donde haya ambiente festivo.

Su papel no termina con las Ferias y Fiestas. El 8 de septiembre, en la festividad de la Virgen del Campo, volverán a concentrarse para despedir oficialmente el verano festivo. Esa noche, las peñas se darán cita en la Glorieta y procederán a la retirada de banderas del balcón del Ayuntamiento, un acto que cierra el ciclo. n