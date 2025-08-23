Fiestas de San Agustín en Toro: La esencia taurina se renueva cada agosto en las celebraciones

En Toro, las Ferias y Fiestas de San Agustín no se entienden sin los toros, porque las citas taurinas son fiesta, tradición y orgullo para la ciudad cermeña. El programa previsto para este año en materia de espectáculos taurinos combina tradición y espectáculo. De modo que no faltarán los encierros, los cortes, el popular toro del cajón ni propuestas más desenfadadas y muy participativas, como el ToroPrix o la tradicional y peculiar Fuente del Vino.

La Feria Taurina de este año reserva en su cartel una cita como gran reclamo de la misma: la Corrida Histórica, que se celebrará mañana día 24 a partir de las 18:30 horas en la Plaza de Toros, con Morante de la Puebla como cabeza de cartel. Al diestro cigarrero que vuelve al coso toresano, lo acompañarán esta tarde Alejandro Talavante y el diestro Ismael Martín. La terna lidiará toros de la ganadería de Vellosino.

A esta cita se suman otros momentos destacados de la programación taurina para los toresanos y los aficionados al toro, los encierros. Así tendrá hoy lugar el único encierro campero de esta feria en el lugar de costumbre, entre los pagos de la Llanada y las Atalayas, un paraje situado en las cercanías del barrio de Tagarabuena y donde se espera la participación de cientos de aficionados en este tradicional evento.

Mañana habrá otro encierro, este ya urbano, que dará comienzo a las ocho de la mañana y en la que se correrán varios novillos; el lunes 25 será el día, o más bien la noche, de la verbena taurina en la Plaza de Toros; mientras que el miércoles 27 habrá un encierro de vacas en las inmediaciones de la Plaza de Toros que estará amenizado por una charanga.

Risas, emoción y un punto de adrenalina llegan el martes 26 con el espectáculo Toroprix, una de las citas más originales y divertidas del programa taurino toresano. Inspirado en el popular Grand Prix, este divertido concurso reúne a equipos que, entre risas y buen humor, se enfrentan a diferentes pruebas y obstáculos en la plaza de toros en la que se mide la habilidad y los arrestos de los participantes frente a los astados.

Fuente del Vino, en Toro, en una edición pasada. / M. J. Cachazo

Mientras que el jueves, vuelve al horario vespertino la Fuente del Vino, el festejo taurino más genuino de Toro cuyos orígenes se remontan a hace más de 500 años.

Más citas para los aficionados taurinos programadas por las fiestas de San Agustín en Toro. Un año más colabora con los festejos la Asociación Cultural del Toro y su Tradición que ha logrado el apoyo de más de un centenar de empresas y negocios de la zona para poder celebrar la suelta de dos toros del cajón el próximo día 29, en la Plaza de Toros. Es un evento solidario a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer de Toro. En esta ocasión la asociación, que celebra su 15º aniversario, soltará estos toros del cajón: uno es Ferroviario, de 500 kilos de peso, de la ganadería charra de Villaseco de los Reyes, La Campana, y procedencia Juan Pedro Domecq Solís; y, el otro, Rosalejo, un astado de 530 kilos de peso, de la Ganadería Barcial, de San Pedro de Rozados, también de Salamanca y de procedencia Vega-Villar. Tras la suelta de los toros habrá una capea.

Además, para reforzar la profunda raíz taurina de la ciudad, la asociación local organiza para el martes 26 un encierro ecológico infantil con salida con los carretones desde la calle Salsipuedes y llegada a la Plaza de Toros.

El concurso de cortes pondrá el broche final a la Feria Taurina en la tarde del 30 de agosto, con la participación de un total de dieciséis cortadores que se medirán frente a los novillos de la ganadería Núñez del Cuvillo.