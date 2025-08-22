La Policía Local de Toro identifica a los autores de vertidos incontrolados

La Policía Local de Toro ha detectado recientemente y gracias a la colaboración ciudadana una zona de vertidos incontrolados, concretamente, de escombros, que habían sido arrojados en el entorno de la cuesta del Reventón.

Una vez que se localizó el foco, la Policía Local tomó muestras de las obras abiertas en la localidad, que se controlan, y ese muestreo del material encontrado se comparó con el de la vivienda con la que, "efectivamente, corresponde, tanto los azulejos, como el tipo de ladrillos y demás", ha explicado el jefe del Cuerpo Local.

Una vez hecha esta comprobación, desde la Policía, se dio aviso a los propietarios de la vivienda en la que se había producido la coincidencia, quienes reconocieron que habían arrojado los escombros en el paraje.

Debido a las "dimensiones" de los materiales abandonados, se va a imputar a los autores un delito contra el medio ambiente, que tramitará la Policía Local y que conlleva una sanción económica.

Las diligencias abiertas por la Policía Local de Toro serán puestas en conocimiento de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.