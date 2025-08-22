"Llevo desde los 11 años haciendo carrozas y soy el último romántico"

-¿Qué supone para usted ser pregonero de la Ferias y Fiestas de San Agustín?

-A mí me conoce la gente un poco por los Carnavales o las carrozas, pero esto lo considero una cosa más seria que todo eso, porque Carnaval es una cosa más informal, más anárquica, más idiota.

Sin embargo, esto, desde que me lo comentó la concejal, María (Velasco), le estuve dando vueltas porque, primero, tenía que saber lo que quería decir, no hacer carnaval, porque la gente a lo mejor se va a esperar eso y no es carnaval. Lo que quiero hacer aquí es algo muy serio porque es un momento de un ciudadano que va a representar, digamos, a todo un pueblo. Y eso lo considero muy importante, una cosa muy seria.

-¿Era esperado o ha sido una sorpresa?

-La verdad es que, otros años, incluso pensé en que algún año, un día tenía que decirlo, pero quedó ahí la cosa. Cuando me lo comentó María, no lo esperaba y, de hecho, tardé unos días en responderle, pero, enseguida, cuando tuve claro cómo iba a montar lo que es el pregón, le dije que sí, ya sin dudarlo. Y yo, cuando me meto de verdad en una aventura, es para hacerla bien, con todo el conocimiento, con toda la seriedad, para no quedar en evidencia.

Ante todo, es una cosa que la gente que lo vaya a escuchar vaya a decir "aquí hay un trabajo realizado". No es la tontería de decir "me voy a meter a hacer esto un poco por el hecho de ser pregonero". Para mí, significa hacer una labor hiperimportante y la gente lo va a ver.

-¿Le hace sentirse profeta en su tierra?

-Sí, sí, sí. De hecho, es uno de los versos que llevo en el pregón. Llevo desde los 11 años que empecé a hacer carrozas; en Carnavales, a los 13 o 14, también empezamos ya a salir, y siempre la gente ha esperado un poco lo que he hecho yo; algunos me han alabado más, otros me han criticado más, pero eso es como todo: la vida misma.

Y, desde que se hizo público que yo iba a ser el pregonero, estoy recibiendo unas muestras de cariño, está teniendo una aceptación que eso sí que no me lo esperaba, cómo está reaccionando el pueblo cada vez que me ve. Vendrá gente de fuera, amigos míos de Salamanca, de Madrid,... gente que nunca en la vida los podrías ver escuchar un pregón.

-Ya ha adelantado que su pregón será en verso, pero ¿puede adelantar sobre qué versará?

-Los tres o cuatro primeros folios van a ser un poco hablando de por qué estoy yo ahí, por qué voy a dar el pregón, y luego, cuando ya me meto en el pregón de lleno, es un piropo, pero metafórico, a Toro, pero con todas las de la ley.

De hecho, van a salir personajes y personas de Toro de los que muy poca gente conoce detalles, de muchos personajes que han estado en Toro, y yo voy a dar esas pinceladas. En un verso, realmente, voy a decir muchas cosas. Sólo decir eso, es decir, un personaje, un edificio, un monumento, o algo de Toro, eso me ha llevado tiempo y estrujarme un poco la cabeza, pero ha quedado, bajo mi punto de vista, bastante curioso. Hablo de Juan II, de Antona García, de doña Elvira, Delhy Tejero,... pero cada cosa, en un verso, y claro, luego, conjuntarlo todo...

Y el final ya es dar no consejos, porque nunca me gusta aconsejar, pero decir a la gente joven, cómo las nuevas formas de vida que tenemos, cómo tenemos que adaptarnos todos un poco. Y el remate ya: a disfrutar y fiesta. Estoy como un crío pequeño, y la vestimenta va a ser novedosa total.

-¿Habrá presencia de ese tono irónico y de denuncia al que acostumbra en sus poemas?

-No, no, por eso, la gente se va a confundir; si se espera de mí que va a ser una crítica irónica, como suelo hacer, no lo va a encontrar porque es un piropo.

Para empezar, antes del pregón propiamente dicho, tengo dos poemas que he escrito a temas un poco delicados que te tocan: uno va a ser sobre Palestina y otro de los fuegos de Sanabria. Eso sí lo pienso meter en tono un poco reivindicativo, pero al cien por cien, y sé que se va a poner los vellos de punta, pero es, digamos, un prólogo.

-Quizás, se le relaciona más mentalmente con el Carnaval, pero también tiene una participación activa en estas fiestas patronales, principalmente, como carrocista...

-Sí, la gente me conoce por Carnavales, disfraces y tal, pero yo llevo desde los once años haciendo carrozas, que empezamos con Rurro y con una serie de personas, que éramos muchos y, lamentablemente, quedo yo solo, como los románticos. La norma activa que yo tengo es empezar el día 8 de septiembre con la carroza del año siguiente, estoy yo solo, y la acabo el día del desfile. Y luego ya, al año siguiente, se quema en San Juan.

-¿Este año también ha confeccionado una carroza para el desfile? ¿Cómo será?

-Este año, estoy haciendo una de "La isla del tesoro", que es un homenaje a mi madre en un momento dado. Porque un día, apareció en casa un libro de cuando yo tenía ocho años, que me regaló mi madre de "La isla del tesoro", de Bruguera, de esos que tenían dibujitos. Y dije "pues este año va a ser".

La carroza tiene doce metros; en los cuatro primeros, va un barco pirata, que es como una especie de maqueta, pero de dos metros y medio con las velas, que sólo eso justifica la carroza ya, pero luego hay otras veintiséis piezas, el John Silver de cuatro metros y medio atrás, y abajo, Jim Hawkins, que está con el mapa del tesoro. Realmente, hago casi tres carrozas en una. Soy uno de los que he estado luchando desde que teníamos once años por levantar esto.

-¿El desfile de carrozas es su acto predilecto de las fiestas o tiene algún otro?

-Como acto, sí. La pena es que yo me acuerdo desde los once años ese pique, que, si había doce carrozas, éramos once o doce grupos; cada uno, su carroza, su grupo de gente, había un secretismo, que no era como ahora. Eso es lo que yo echo de menos, toda esa actividad, la gente, los chicos, las chicas que iban a salir, se involucraban de tal manera,... soy el último romántico.

Lo que últimamente me está gustando mucho son los vermús musicales, hay grupos pero muy, muy buenos, que a mí me han sorprendido muchísimo.

El pregón lo tomamos como un acto que está un poco como para cumplir, para salvar el expediente porque lo hacen casi en la mitad de dos actos; tendrían que empezar, lo primero de todo, con el pregón, aunque fuera el jueves, después podría tocar La Rondalla y después ya, todo lo que tuviera que venir

-¿Qué destaca de las Ferias y Fiestas de San Agustín? ¿Qué las hace singulares y con esencia propia?

-Este año veo que no hay lo de "Toro en su Tinta", eso es una cosa. Pero la verdad es que lo que lo hacía singular era el tema de las carrozas, volviendo a lo mío, y lamentablemente, ya eso es una cosa que sí lo hace singular del todo porque soy yo el único que queda ahí.

Lo demás, bueno, es un poco traer los conjuntos que impactan a la juventud, pero eso lo pueden tener en cualquier sitio; que venga un DJ u otro; eso, en un momento dado, lo hay en todos los lados y los conjuntos de nivel, pues según el dinero que tenga cada pueblo.

Lo que no había en todos lados era el desfile de carrozas, que era el toque singular que nos daba.

