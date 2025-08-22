La criminalidad desciende un 7% en Toro durante los siete primeros meses del año

La criminalidad convencional ha descendido en Toro un 7% durante los siete primeros meses del año, comparados con el mismo periodo de 2024. Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco. Si bien, Blanco ha recordado que, "cuando hablamos de criminalidad, hablamos de denuncias presentadas".

El subdelegado ha remarcado un "hecho muy llamativo" y es que, durante los siete primeros meses de 2025, sólo ha habido un robo con fuerza en vivienda en la localidad, lo que supone un descenso del 67 % con respecto al año anterior, cuando hubo tres.

En cuanto a los robos en establecimientos, viviendas y otros lugares, el índice de criminalidad ha bajado un 45. "Se ha hecho un buen trabajo, también se nota que hay más Policía Local y se notan las cámaras. Hemos mejorado mucho los números", ha destacado Blanco.

Si bien, ha confirmado que ha habido algún hurto más que en el período anterior, "aunque sea un tipo delictivo menor, pero también es molesto", ha dicho en referencia a algunos robos de carteras.

El subdelegado del Gobierno ha lamentado que el tipo de delito que más ha aumentado es la cibercriminalidad, con seis denuncias más en los siete primeros meses del año, lo que supone un 25% más. "Es lo único que tenemos que corregir un poco", ha dicho Ángel Blanco, aunque los números son "parecidos" a los de otros lugares de la provincia.

Blanco ha asegurado que, en general, hay "un gran nivel de esclarecimiento de los pocos casos que ha habido", aunque "tenemos que transmitir esa sensación de seguridad y los números no son suficientes". El subdelegado también ha agradecido la colaboración ciudadana, "que cada vez es más".

Violencia de género

En cuanto a la violencia de género, Ángel Blanco ha lamentado que "está habiendo un aumento generalizado", con récord de casos activos en la provincia (303), de los que 36 se dan en Toro; 26, asignados a la Guardia Civil, y diez, "de riesgo bajo", a la Policía Local.

En este sentido, la alcaldesa, Ángeles Medina, ha expresado que, desde el Ayuntamiento, se aplica el dinero recibido de los Pactos de Estado en la "prevención a través de la educación" en los colegios y con cursos de formación para que "las nuevas generaciones aprendan de los errores cometidos por las nuestras".

