Baño de color con las peñas en Toro

Las peñas de Toro han puesto el toque de color y alegría a primera hora de la tarde de este viernes. Con un "hormigueo" constante y multicolor, fueron congregándose en La Glorieta, el lugar elegido cada año para dar el inicio oficioso a las Ferias y Fiestas de San Agustín.

Aunque el Ayuntamiento había decidido suspender el chupinazo y el lanzamiento de cohetes ante la situación de riesgo extremo de incendios forestales en Castilla y León, eso no ha sido impedimento para que el ruido y la música fueran también protagonistas en la Plaza Mayor.

Y es que no era para menos: en pocos minutos, iba a comenzar una nueva edición de las fiestas patronales, tan esperadas por todos durante todo el año.

El rato de espera antes de subir a la balconada del Ayuntamiento para colgar la bandera de cada peña estuvo amenizado por "los presentadores de siempre", Josué Bermejo y Samuel Rollón, que se habían convertido en "dos brujas buenas".

Además, como novedad, la Concejalía de Fiestas ha organizado dos mojadas, una infantil, con un recorrido más corto para evitar el cansancio de los más pequeños, y la tradicional mojada para todos; ambas estuvieron acompañadas por los ritmos de las charangas y ambas finalizaron con una fiesta de la espuma en El Espolón, a cargo de los bomberos de Toro.

También como hecho novedoso, los centenares de personas congregadas en la Plaza Mayor fueron testigos de una pedida de mano en directo por parte de una pareja que subió al escenario y cuya respuesta fue afirmativa: "pues claro que quiero", dijo ella.