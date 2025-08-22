Más de 60 ciudadanos de Condom participarán en las fiestas de Toro, con el objetivo de "retomar los lazos" del hermanamiento

El Ayuntamiento de Toro ha promovido, en coordinación con el "Comité de jumelage Condom-Toro", un viaje que tiene el objetivo de "retomar los lazos" que unen a las localidades de Toro y la francesa Condom, hermanadas desde hace 35 años.

En este viaje, que tiene lugar entre este viernes 22 y el lunes 25 de agosto, participan 68 personas procedentes de Condom, que permanecerán en la ciudad para disfrutar de las Ferias y Fiestas de San Agustín.

Además, acuden 34 miembros de la Band’A’Part de la localidad, que formarán parte del tradicional desfile de carrozas que se celebrará el sábado 23 y también realizarán un pasacalles en la plaza Mayor el domingo 25, a partir de las 12.30 horas.

Entre otras actividades programadas, los habitantes de Condom visitarán varias bodegas de la localidad y compartirán una cena de hermandad que tendrá lugar en el comedor del edificio del seminario menor el domingo 23.

Los miembros de la banda residirán durante estos días en el albergue de Condes de Requena, "habilitado y mejorado para la ocasión" por el Ayuntamiento de Toro.

El resto de los visitantes, por su parte, residirán en los hogares de sus "hermanos" toresanos y en hoteles locales.

Con esta visita, se pretende retomar relaciones con los "hermanos" de Condom, "olvidadas por el anterior Equipo de Gobierno", han expresado desde el actual equipo de gestión municipal.

Las conversaciones se iniciaron en abril y han desembocado, “tras meses de trabajo de las concejalías de Cultura y Festejos”, en esta primera visita ya que los actos de hermanamiento entre las dos ciudades continuarán en noviembre, con una visita de varios viticultores franceses y la representación de una obra de teatro por parte de una compañía afincada en Condom.