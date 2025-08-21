UCCTA busca voluntarios para participar en el Maratón del Euro en Toro

La Asociación "Unidos Contra el Cáncer de Toro y Provincia de Zamora" (UCCTA) ha hecho un llamamiento público a todas las personas que quieran participar como voluntarios en el "Maratón del Euro" que organiza el colectivo.

Quienes estén interesados en participar en el mismo como voluntarios pueden comunicarlo previamente en el número de teléfono 679 83 9485.

La actividad tendrá lugar durante la mañnaa del sábado 23 de agosto, enmarcada dentro del programa de las Ferias y Fiestas de San Agustín. A partir de las 10.30 horas, el entorno de la plaza Mayor acogerá el acto, que se llevará a cabo en favor de la investigación del cáncer.

El dinero recaudado en la actividad se destinará a la atención de pacientes oncológicos, sus familiares y a la investigación de la enfermedad, según han explicado desde UCCTA.