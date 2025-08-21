Un taller de Canva clausura las actividades de verano en la Casa de Cultura de Toro
La programación estival ha incluido cuentacuentos, talleres de teatro, fanzine, robótica o papel reciclado, además del habitual cine infantil
Una quincena de niños ha participado durante la mañana de este jueves en la última sesión del taller de Canva en la Biblioteca de la Casa de Cultura, que ha servido también para poner el broche a la programación de verano de la institución.
Durante la misma, se han sucedido actividades como cuentacuentos, talleres de teatro, fanzine, robótica o papel reciclado, además del habitual cine infantil en la Fonoteca.
