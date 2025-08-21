"La Rondalla" de Toro ofrece el tradicional concierto como preludio a las Fiestas de San Agustín

La Agrupación Musical de Pulso y Púa "Amigos del Arte", popularmente conocido como "La Rondalla" de Toro, ha ofrecido en la noche de este jueves el tradicional concierto que sirve como preludio a la celebración de las Ferias y Fiestas de San Agustín.

Bajo la batuta de su director, David García Calvo, la agrupación ha interpretado en el patio interior del palacio Condes de Requena un variado repertorio musical, en el que han incluido sones tradicionales, pasodobles o zarzuela, entre otras piezas.

Asimismo, antes del inicio del concierto, durante la presentación del mismo, uno de sus integrantes expresó el reconocimiento del conjunto de pulso y púa a su miembro Juan Siris, por su "compromiso" con la música de plectro y púa en la ciudad; así como mostraron su enhorabuena a la presidenta de la asociación, Verónica Bercianos, por "haber sido bendecida" con el reciente nacimiento de sus bebés.

El patio de Condes de Requena se llenó por completo para disfrutar de una velada veraniega amenizada por la música ofrecida por "La Rondalla" toresana.