Carlos Adeva guía un recorrido por los murales de TAU

Carlos Adeva dirigió ayer, jueves, y el miércoles dos visitas guiadas por algunos de los murales creados a lo largo de nueve años por los voluntarios del proyecto "Toro Arte Urbano" (TAU) que él dirige.

Durante el recorrido, que partió desde la puerta del Ayuntammiento, Adeva compartió con los asistentes explicaciones sobre las características de hasta seis murales y el significado de cada uno, así como anécdotas de su proceso de creación.

Desde el que cuenta en imágenes la leyenda de la construcción del Arco del Reloj y se ubica a los pies del monumento, hasta la "reinterpretación" del toro y el león del escudo local, pasando por el mural que decora la fachada trasera de la Escuela de Música, el de la Batalla de Toro, que abre el camino al puerto de la Magdalena, o el inspirado en el plano de Toro, original de Anton van den Wyngaerde, Adeva fue compartiendo con las decenas de asistentes aspectos tanto del proyecto participativo que es TAU como de las propias obras.

Así, descubrió dónde se encuentra la célebre mosca que hay pintada en cada una de ellas, que también suelen contener "algún anacronismo" o que, para estos murales, suele buscar paredes ubicadas al norte para evitar la permanente exposición a la luz solar.