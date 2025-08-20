Toro suspende las actividades pirotécnicas el primer fin de semana de las fiestas

El Ayuntamiento de Toro ha decidido suspender el chupinazo y las actividades pirotécnicas previstas para el primer fin de semana de las fiestas de San Agustín, ante la situación de riesgo extremo de incendios forestales en Castilla y León.

Para garantizar la protección de las personas y el entorno, el Ayuntamiento amplía las restricciones establecidas por la Junta y, por este motivo, suspende el lanzamiento del chupinazo, cohetes y cualquier tipo de material pirotécnico durante este fin de semana, que coincide con el inicio de las fiestas de San Agustín.

Resolución de la Junta

La medida se enmarca también en una resolución de la Junta ante la situación de emergencia provocada por los incendios forestales que está afectando gravemente a Zamora, así como a las provincias vecinas de León y Salamanca, en las que el impacto del fuego está siendo devastador.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha trasladado su solidaridad a todos los vecinos afectados y reitera su colaboración con los servicios de emergencia, con los que colaboran efectivos del Parque de Bomberos y de Protección Civil de Toro, que se han desplazado a zonas afectadas por los incendios para ayudar en las tareas de extinción.

Confía el Ayuntamiento en que la complicada situación provocada por los incendios forestales pueda estabilizarse tras el fin de semana para, posteriormente y junto a las autoridades competentes, valorar la reanudación o, en su caso, la suspensión definitiva de las actividades festivas programadas con motivo de las ferias de San Agustín en las que se emplea material pirotécnico.

