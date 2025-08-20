La orquesta "La Misión" actuará en el polideportivo de Toro

La verbena que la orquesta "La Misión" ofrecerá en Toro con motivo de las fiestas de San Agustín se trasladará al polideportivo municipal "Raquel Álvarez Polo". La celebración de la actuación, prevista para el 27 de agosto, se había programado inicialmente en la explanada situada junto al cuartel de la Guardia Civil, un emplazamiento en el que se habían desarrollado otras citas musicales y que se había consolidado como un referente dentro del programa festivo de San Agustín.

La explanada es una propiedad privada de varios titulares y, pese a las gestiones realizadas por el Ayuntamiento en diferentes ocasiones para poder mantener su uso, no ha sido posible cerrar el acuerdo necesario para la cesión del espacio este año.

Por este motivo y con el fin de garantizar la correcta celebración del evento musical, así como la seguridad y comodidad de los asistentes, el Ayuntamiento ha optado por trasladar la actuación de la orquesta al recinto polideportivo municipal, que cuenta con las condiciones adecuadas para acoger este tipo de actos festivos.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de los vecinos y confía en que la nueva ubicación contribuya al disfrute de una noche festiva para el recuerdo.

