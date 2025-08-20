La "Noche Blanca" por la investigación del cáncer redescubre el patrimonio de Toro

Más de 200 personas han participado en una nueva edición de la "Noche Blanca" solidaria por la investigación del cáncer, promovida por la asociación Unidos contra el Cáncer de Toro y provincia.

El experto en patrimonio y voluntario de la asociación, Tomás del Bien, fue el encargado de guiar a los participantes en el recorrido por el patrimonio toresano, durante el que pudieron descubrir algunos de los rincones monumentales menos conocidos, pero que también forman parte de la historia de la ciudad.

Participantes escuchan las explicaciones de Tomás del Bien sobre la historia de un rincón de la ciudad. / Cedida

Unidos contra el Cáncer de Toro y provincia ha agradecido públicamente la colaboración de las hermanas dominicas del Sancti Spíritus que abrieron las puertas de su monasterio para que los participantes en la iniciativa solidaria pudieran descubrir algunos de los "tesoros" que custodian en su interior.

La asociación ha hecho extensivo el agradecimiento a todas las personas que participaron en la "Noche Blanca" solidaria por la investigación del cáncer, durante la que lucieron una camiseta conmemorativa de color roso, símbolo de la lucha contra la enfermedad.

Vecinos de Pinilla de Toro posan en una foto de familia tras completar la marcha. / Cedida

Por otra parte, la asociación ha celebrado en los últimos días marchas solidarias en Pinilla de Toro y en Pozoantiguo, en las que se han volcado sus vecinos que han demostrado su generosidad y sus ganas de colaborar con los programas de ayuda a enfermos y familiares, así como en proyectos de investigación.

En Pinilla de Toro, la alcaldesa, María Carmen y sus concejales, Lourdes y Rufo, colaboraron con la asociación en la organización de la marcha, que reunió a cerca de 200 vecinos con la intención de que "no pare" la investigación.

Vecinos de Pozoantiguo posan tras la marcha junto al edificio de las antiguas Escuelas. / Cedida

Pozoantiguo es otro de los municipios que ha respondido masivamente al llamamiento a la colaboración realizado por Unidos contra el Cáncer de Toro y provincia y sus vecinos han participado activamente en la marcha solidaria.

El alcalde, Nacho, la concejala, Marta, y el resto de miembros del equipo de Gobierno se han volcado con la iniciativa y han implicado a los vecinos en la marcha con la intención de sumar fondos que la asociación destinará íntegramente a la investigación del cáncer.

