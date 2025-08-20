Entrevista |
"Tengo en mente hacer un nuevo disco de fandangos de cacería"
Miguel de Tena heredó la afición al flamenco de su padre y, desde que era niño, tuvo claro que quería dedicarse a ello, algo que se muestra satisfecho de haber conseguido. Además, ha ganado algunos de los premios más importantes de esta disciplina a nivel nacional y, recientemente, ha actuado en el festival a beneficio de la AECC en Toro.
Miguel de Tena
Recientemente, ha actuado en el Festival Flamenco a favor de la Asociación Contra el Cáncer, pero ya había cantado anteriormente en Toro, ¿qué le parece su afición?
Sí, yo he estado ya bastantes veces por la zona de Zamora, Toro y demás. Es una afición muy buena, siempre que vengo aquí, pues voy con alegría, voy con ganas, porque es verdad que, en la provincia de Zamora, el flamenco está muy valorado y, además, hay muchísima gente aficionada que se preocupa por conocer los cantes y los orígenes, se acercan para mostrar ese interés.
Precisamente, sobre lo que comenta de la gran afición que hay en la provincia, decía Antonio Mairena, "El Niño de Mairena", que Zamora es la Andalucía del Norte, ¿está de acuerdo con esa afirmación?
Sí, exactamente. Claro que estoy de acuerdo. El maestro Antonio Mairena lo decía y, además, amaba mucho a la afición zamorana.
La noche del festival flamenco de la AECC fue de alto nivel... ¿Tener enfrente a otro importante cantaor como Pedro Cintas hacía que quisiera dar lo mejor de usted?
Bueno, yo siempre, siempre, independientemente de con quién esté compartiendo cartel, intento darlo todo, intento quedar lo mejor posible para futuras actuaciones y futuras fechas y para deleitar al público, claro.
Usted comenzó a relacionarse con el flamenco muy pronto, a los 14 años... ¿Qué le hizo sentirse atraído por este estilo musical?
Fue desde muy pequeño. La primera vez que canté fue en mi pueblo, cuando tenía siete años, y la verdad es que el flamenco siempre ha ido conmigo de la mano porque mi padre era gran aficionado al flamenco y de ahí me viene la afición.
¿Y cómo fue evolucionando esa afición desde tan niño hasta que, de algún modo, empezó a dedicarse a ello ya de forma más profesional a ello?
Pues poquito a poco, cantando en reuniones familiares y demás y aprendiendo también poquito a poco. Desde que era pequeño, tenía yo esa ilusión de, en un futuro, dedicarme plenamente al flamenco y, bueno, lo conseguí, gracias a Dios.
¿Con qué palos se siente usted más cómodo cantando?
Como más cómodo me siento es con los fandangos. Y con otros muchos más palos, ya que el flamenco es muy amplio, pero bueno, mayormente, con el fandango. Es con lo que empecé a relacionarme con el flamenco y, como el fandango tiene un abanico tan inmenso y tan grande, me encuentro muy cómodo cantando fandango.
Después de tantos años de carrera, ¿cuáles son sus influencias?
Mis influencias siempre han sido los cantaores antiguos, Vallejo, Antonio Mairena, Canalejas de Puerto Real,... Yo me siento fiel a mis inicios, ya que me he fijado en esos cantaores, los cantaores antiguos, y sigo haciéndolo así. Nunca se ha dejado aprender, claro está.
Fuera de nuestras fronteras hay lugares en los que gusta muchísimo el flamenco.
¿Cómo sigue aprendiendo usted?
Escuchando. Escuchando mucho cante y, a medida que vas escuchando, van surgiendo ideas, van surgiendo cosas. Hay cosas que, a medida que vas escuchando cante a diario, pues dices "esto me gusta, esto lo podría yo hacer"... Y la base fundamental es escuchar mucho cante y, de esa manera, se aprende.
¿Qué momento cree que atraviesa el flamenco en la actualidad?
Yo creo que atraviesa a un buen momento. El flamenco está presente en los 365 días del año. Y fuera incluso de nuestras fronteras es una de las señas de identidad españolas. Además de que, fuera de nuestras fronteras, hay lugares en los que gusta muchísimo el flamenco. Eso es un orgullo, la verdad.
Ha ganado varios de los premios más importantes del flamenco nacional, ¿destacaría alguno en concreto por algún motivo?
Pues yo siempre he dicho que los concursos que yo he ganado siempre tienen todos, cada uno, su importancia. Por ejemplo, los primeros concursos que yo gané tenían muchísima importancia para mí porque era el aliciente perfecto para continuar y continuar aprendiendo. Mi escuela han sido los concursos, prepararme para los concursos y, de esa manera, pues me hice cantaor. Entonces, cada uno de ellos tiene su importancia. Es verdad que el último que gané, porque yo lo tenía así medido, digamos, que cuando consiguiera la Lámpara Minera de la Unión ya me retiraba de los concursos y me dedicaba plenamente a la vida profesional. Y fue el que más repercusión ha tenido y el más importante y el que más nombran, claro, a la hora de presentarme. Fue en agosto de 2006. Ya terminé con ese concurso y, de hecho, dos o tres años antes de conseguirlo ya me había retirado de los demás concursos.
Hay varias peñas flamencas que llevan su nombre, ¿eso es, de algún modo, un apoyo importante para un artista, ¿verdad?
Pues sí, es importantísimo. Ahora mismo, peñas flamencas activas que lleven mi nombre me parece que hay cuatro. Una es en mi pueblo, Ruecas, otra en Villanueva de la Concepción (Málaga), una en Logrosán (Cáceres) y la otra es en Torrent (Valencia). Y, claro, todo eso es importante para un artista.
¿En qué proyectos profesionales está inmerso ahora?
Tengo en mente hacer un nuevo disco de fandangos de cacería, dedicado al mundo cinegético, que, posiblemente, empiece ya a primeros del año que viene con él, a organizar letras y demás.
¿Cómo ha surgido este proyecto?
Porque yo tengo grabados dos discos de fandangos de cacería y dieron muy buen resultado, se vendieron muchísimos. Los dos discos que hice siguientes a estos de cacería fueron de cantes variados y creo que ahora es el momento de hacer un disco de este tipo.
Se habla mucho, a veces, de la relación entre el flamenco y los toros, pero entre el flamenco y el mundo cinegético, ¿también existe esa relación un poco de ir de la mano?
Sí, también existe, puesto que, cuando se canta al mundo cinegético, pues normalmente se hacen versos y poemas alusivos a los lances de cacería, como a los lances de la tauromaquia.
