Guardia Civil de otras provincias reforzará el dispositivo de seguridad en las fiestas de Toro

La Junta Local de Seguridad ha concretado este miércoles el dispositivo que velará por la integridad de los toresanos y visitantes durante las fiestas de San Agustín. El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, matizó el que, como en pasadas ediciones festivas, el dispositivo de seguridad tiene un carácter preventivo para evitar accidentes de tráfico y otro tipo de incidentes como peleas o agresiones sexuales.

Aunque la Guardia Civil está centrada en los fuegos que permanecen activos en la provincia, Blanco advirtió que esta situación no restará “fortaleza” al dispositivo especial de seguridad durante las fiestas de Toro ya que, en caso de que fuera necesario, se solicitará apoyo a unidades especiales de las Comandancias de otras provincias en las que, hasta el momento, no se han registrado incendios.

Por otra parte, el subdelegado del Gobierno confirmó que durante las fiestas se intensificarán los controles de alcohol y drogas, tanto a primera como a última hora de cada jornada, para evitar accidentes de tráfico.

El operativo también vigilará que no se registren peleas durante las fiestas. En este punto, Blanco se refirió a las críticas sobre el dispositivo de seguridad desplegado durante el festival Vintoro celebrado el pasado mes de junio y recordó que durante los controles preventivos llevados a cabo se incautaron seis armas blancas no reglamentarias.

De otra parte, aseguró que con el dispositivo que se desplegará durante las fiestas de San Agustín también se pretenden evitar agresiones sexuales y ensalzó el trabajo realizado por el Ayuntamiento, que cuenta con una unidad de voluntarios integrada por cerca de una veintena de personas y que, durante las fiestas, colaborará desde un “punto dinámico”.

El subdelegado del Gobierno también incidió en que este año, la ciudad cuenta con más agentes de la Policía Local y resaltó la estrecha colaboración el Ayuntamiento, además de aplaudir “decisiones responsables” adoptadas por la alcaldesa, Ángeles Medina.

Por último, instó a los ciudadanos de Toro y a los visitantes a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante las fiestas y con el operativo especial de seguridad que, como reiteró Blanco, no tiene un fin sancionador sino preventivo.

Por su parte, la alcaldesa aseguró que el dispositivo de seguridad será adecuado a las dimensiones de la ciudad y a la afluencia de personas que se esperan durante las fiestas, especialmente durante el primer fin de semana.

A nivel municipal, el Ayuntamiento ha establecido tres turnos completos de la Policía Local, aunque para velar por la seguridad de los vecinos y visitantes también cuenta con varias cámaras colocadas en distintos puntos de la ciudad, de las que dos son móviles por lo que se podrían cambiar de ubicación en función de las necesidades y las circunstancias.

Además, el Ayuntamiento ha incrementado los “puntos de luz” eliminando los “negros”, especialmente en la zona centro en la que, durante las fiestas, se concentra un mayor volumen de personas. Otra de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento es el control sobre determinados locales que se utilizan como sedes de peñas y, desde hace unos 15 días, se han realizado revisiones para comprobar si, por ejemplo, reúnen las condiciones adecuadas.

Por último, la alcaldesa agradeció la colaboración de los Bomberos de Toro y de los voluntarios de Protección Civil que en los últimos días están colaborando en los trabajos de extinción de incendios en la provincia y en la evacuación de vecinos de distintos pueblos y que durante las fiestas participarán en el dispositivo de seguridad, al igual que Cruz Roja.

