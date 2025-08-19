Manolo Posada y Marisa Muñoz celebran sus bodas de oro en Toro

Manolo Posada y Marisa Muñoz han celebrado sus bodas de oro en una ceremonia entrañable, en la que han estado acompañados por sus familiares más cercanos, que compartieron con la pareja la emoción y la alegría de tan significativa fecha.

El acto de renovación de votos matrimoniales tuvo lugar el 17 de agosto en la ermita de la Virgen del Canto de Toro, en un homenaje a su historia de amor y a los valores que han cultivado juntos a lo largo de estos 50 años de casados.