Visita monumental
Vuelve a Toro la Noche Blanca X la Investigación del Cáncer
El recorrido solidario, guiado por Tomás del Bien, se celebrará en la noche del martes 19 de agosto
La Asociación "Unidos Contra el Cáncer de Toro y Provincia de Zamora" (Uccta) organiza en la noche del martes 19 de agosto una nueva edición de la Noche Blanca X la Investigación del Cáncer que, de la mano del historiador del arte Tomás del Bien, permitirá disfrutar del patrimonio de Toro "de forma solidaria", en una visita nocturna que recorrerá diversos monumentos locales.
La visita saldrá a las 22.00 h desde el Ayuntamiento de Toro y las inscripciones pueden realizarse en floristería "La Toresana" o de manera previa a la salida del recorrido.
