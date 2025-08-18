TAU restaura algunos de los primeros murales del proyecto, por el que Carlos Adeva realizará dos visitas guiadas

Su responsable, Carlos Adeva, y algunos voluntarios llevan varios días restaurando algunos de los murales pintados a lo largo de los nueve años de vida del proyecto "Toro Arte Urbano" (TAU).

Como ha explicado el propio Adeva, se ha optado por intervenir en las primeras obras que se realizaron, en el año 2016, ya que algunas sufrían un estado de deterioro por diversas circunstancias. Entre los paneles que se han restaurado, están los ubicados en las calles Candeleros, Perezal o Judería, además del situado junto al Arco del Reloj y que hace alusión a la leyenda de la construcción del monumento.

Asimismo, Carlos Adeva ha explicado que también se ha intervenido en el mural que decora la fachada trasera de la Escuela de Música puesto que "era el que peor estaba".

En los próximos días, Adeva espera finalizar los arreglos de las pinturas de gran formato que representan unos cermeños y una pintura mudéjar de la iglesia de San Lorenzo el Real, ubicadas en la calle Zapateros y en la calle La Antigua, respectivamente. "Hemos arreglado los más urgentes", ha puntualizado el artista.

Por otro lado, Carlos Adeva ha recordado que el fundamento del proyecto TAU es el de "recuperar sitios o evitar que esos sitios acaben siendo vandalizados" ya que los murales suelen pintarse en lugares o rincones que "estaban totalmente degradados" y que acaban transformados en arte a pie de calle.

Además, como remarca Adeva, "no hace falta que los voluntarios sean fijos, cualquiera que pase por la calle puede colaborar en algo" ya que el fin es que se trate de algo participativo.

Visitas guiadas

El pintor Carlos Adeva, responsable del proyecto "Toro Arte Urbano" (TAU), llevará a cabo dos visitas guiadas por los murales pintados a lo largo de estos nueve años de vida del proyecto en diversos lugares de la localidad.

Los recorridos tendrán lugar el miércoles 20 y el jueves 21 de agosto.

Ambas visitas partirán a las 20.30 horas desde la Oficina de Turismo (ubicada en el edificio del Ayuntamiento) y, durante las mismas, el artista toresano compartirá con quienes acudan las características de cada uno de los murales y el significado de los mismos.

Las personas interesadas en asistir para escuchar las explicaciones y diversas anécdotas que Adeva contará sobre estas pinturas de gran formato deben inscribirse previamente en el teléfono 980694747 o a través del correo electrónico turismo@toroayto.es.

El aforo de las visitas está abierto a todas las personas que quieran inscribirse.

