ProCulTo presentará en Toro su Revista Cultural Nº XXI

El vigésimo primer número de la Revista Cultural que edita y publicada la Asociación para la Promoción de la Cultura en la Comarca de Toro (ProCulTo) se presentará el martes 19 de agosto en las instalaciones del hotel Juan II de Toro.

El acto de presentación de la nueva edición de la publicación tendrá lugar a partir de las 19.00 horas, cuando se desgranarán algunos de los temas que aglutina este nuevo número.

Por otro lado, la sede de la asociación permanecerá abierta durante la jornada de este lunes, desde las 19.00 hasta las 20.00 horas, y mañana, martes 19, en horario de 11.30 a 12.30 horas.

Durante estas franjas horarias, los socios del colectivo y los ciudadanos en general podrán acudir para realizar las gestiones que les sean necesarias, como el pago de las cuotas, la inscripción de nuevos socios o la adquisición de las revistas o los Cuadernos Toresanos que publica la asociación, entre otras.