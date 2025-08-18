El PP reprocha al Gobierno local que "venda como logros" obras previstas

El grupo municipal popular ha denunciado públicamente en un comunicado que, tras diez meses al frente del Ayuntamiento, el actual equipo de Gobierno "no ha licitado ni una sola obra nueva" y que se ha limitado a "vender como logros propios proyectos heredados por el PP".

Los concejales de la oposición han cuestionado que, a lo largo de las últimas semanas, el equipo de Gobierno se ha atribuido "méritos" por actuaciones como los vestuarios del campo de fútbol, la renovación de la calle Santo Domingo y la plaza de Santa Marina o la intervención en la carretera de Pozoantiguo.

Las citadas obras "fueron proyectadas y adjudicadas por el anterior equipo de Gobierno del PP que en apenas cinco meses, el tiempo transcurrido entre la aprobación de los presupuestos y la moción de censura, fue capaz de poner en marcha multitud de inversiones de gran relevancia que hoy ellos presentan como propias".

En este punto, recordó que los presupuestos fueron rechazados en primera instancia por el PSOE, Nos Movemos por Toro y el ex concejal de Futuro, "con el único objetivo de ahogar en su momento al equipo de Gobierno del PP. Pese a este "bloqueo" los presupuestos fueron aprobados y, hasta la moción de censura, los populares "activaron" proyectos que "hoy siguen siendo la base de las inversiones municipales".

A modo de ejemplo, el PP recordó que las obras previstas en las calles Santa Catalina, Cañuelo y San Pedro "fueron proyectadas y adjudicadas a la misma empresa". Sin embargo, "ese contrato fue resuelto por el actual equipo de Gobierno sin que a día de hoy conozcamos los motivos, provocando un retraso injustificado en su ejecución". Otro caso es el entorno de la carretera de Pozoantiguo, que debería haber estado concluida en diciembre de 2024 y que, en la actualidad, "sigue abierta" provocando "perjuicios a vecinos y usuarios".

Para el PP Es inaceptable que, “con los presupuestos aprobados desde febrero, estemos ya casi en septiembre y no se haya adjudicado ni iniciado ninguna de las inversiones previstas en el capítulo de obras”.

Además, califica de “paradójico” que el equipo de Gobierno justificara la moción de censura en la inacción del PP, “cuando en diez meses han demostrado ser incapaces de sacar adelante ni un solo proyecto”.

Los populares también cuestionaron que el concejal Javier Gómez Valdespina, que “fue tremendamente crítico durante los cuatro años anteriores en los que estuvo en la oposición, denunciando con dureza cada decisión y señalando con insistencia la falta de gestión, ahora aplaude y respalda sin reparo estas barrabasadas políticas, navegando en paz y armonía con quienes hoy mantienen paralizada la ciudad”.

La situación, según los populares, "resulta aún más incomprensible si tenemos en cuenta que la responsable de la Concejalía de Obras y Urbanismo, que concentra la mayor parte de las inversiones municipales, está totalmente liberada, con un sueldo de 36.000 euros anuales, y sin embargo en estos diez meses no ha hecho absolutamente nada".

Por los motivos expuestos, el PP de Toro exige a los miembros del actual equipo de Gobierno que “dejen de comportarse como trileros políticos, utilizando ilusiones y propaganda para ocultar su parálisis, y que empiecen, de una vez, a trabajar en beneficio de los vecinos de Toro”.