Casta y pasión taurina en Morales de Toro

Morales de Toro encara la recta final de sus fiestas patronales, tras disfrutar de unas jornadas repletas de actividad, en las que la convivencia y hermandad se ha expandido de la plaza de toros y de las calles del pueblo a las sedes de las peñas y a cada uno de los hogares de los moralinos.

Tras una larga noche festiva, los vecinos y aficionados de otros puntos de la provincia no faltaron a la cita con la tradición taurina y, desde primera hora de la mañana, se congregaron en las calles del pueblo para participar o seguir desde talanqueras y balcones el desarrollo del segundo encierro urbano.

Los dos novillos del encierro llegan a la plaza de toros. / Cedida

Para abrir boca, se procedió a la suelta de un novillo que, a lo largo del recorrido urbano, fue citado por los participantes que pisaron el asfalto con la intención de que se arrancara, propiciando así las esperadas carreras.

Como manda la tradición, una vez encerrado el primer novillo en los corrales, moralinos y visitantes compartieron el almuerzo de fiesta, en el que se repartieron 480 huevos fritos, acompañados de jamón, torreznos y pan.

El contundente almuerzo sirvió para que los asistentes al encierro urbano recobraran fuerzas con las que encarar la suelta del segundo novillo elegido para el festejo popular.

En las calles, el astado ofreció un buen juego y, por esta razón, se decidió una segunda suelta del mismo animal, lo que permitió prolongar el festejo, durante el que no se registraron incidentes.

El segundo encierro urbano concluyó antes que en pasadas ediciones por las elevadas temperaturas, que obligó al público a buscar refugio en zonas de sombra.

El público disfruta de la conmemoración de la corrida de toros. / Cedida

La jornada festiva ha proseguido por la tarde con la conmemoración del aniversario de una corrida de toros que, hace 15 años, protagonizaron los diestros Raúl Alonso y Antonio de Luisa en el coso taurino de Morales de Toro.

El festejo dio paso al tercer encierro por las calles del pueblo, al que esta noche seguirá el carnaval con chotas, durante el que serán premiados los tres mejores disfraces.

Morales de Toro despedirá este lunes 18 de agosto sus fiestas con el campeonato de chana que se disputará en la Plaza Mayor y la tradicional degustación del toro guisado preparado por la peña gastronómica "El Portón".

Jóvenes participan en el encierro de las fiestas de Morales. | / Cedida

El alcalde, Luis Segovia, ha realizado un balance positivo de las fiestas de San Roque por la elevada participación en los diferentes actos programados y por la ausencia de incidentes.

No obstante, en la mañana del sábado un vecino de avanzada edad que se había acercado a una era de su propiedad, tuvo que ser rescatado tras sufrir una caída. El hombre permaneció varias horas caído en el suelo, hasta que su grito de socorro fue escuchado por otro residente que, de inmediato, se desplazó a la era, para prestarle auxilio.

El hombre que sufrió la caída tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Virgen de la Concha, aunque horas más tarde recibió el alta médica.

