Solidaridad
Nueva colecta de sangre en el Centro de Salud de Toro
Tendrá lugar el 18 de agosto entre las 16.15 y las 20.45 horas
El Centro de Salud de Toro acogerá el próximo lunes, 18 de agosto, una nueva jornada de donación de sangre.
La colecta se realizará entre las 16.15 y las 20.45 horas, y podrán donar su sangre todas las personas que cumplan los requisitos: además de tener más de 18 años, tener un peso mínimo de 50 kilos y encontrarse bien de salud.
Los interesados en donar sangre deberán acudir al centro sanitario provistos con su DNI u otro documento que acredite la identidad.
