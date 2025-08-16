Nueva colecta de sangre en el Centro de Salud de Toro

El Centro de Salud de Toro acogerá el próximo lunes, 18 de agosto, una nueva jornada de donación de sangre.

La colecta se realizará entre las 16.15 y las 20.45 horas, y podrán donar su sangre todas las personas que cumplan los requisitos: además de tener más de 18 años, tener un peso mínimo de 50 kilos y encontrarse bien de salud.

Los interesados en donar sangre deberán acudir al centro sanitario provistos con su DNI u otro documento que acredite la identidad.