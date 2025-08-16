La "ilusión de vivir", en el Casino de Toro

"Vivir es ilusión" es el primer libro publicado por la autora de raíces toresanas María del Carmen González Vidosa, que ha presentado en el Círculo de Recreo (Casino).

González que, como explicó, ha escrito el libro porque ha dejado su profesión de farmacéutica en Valencia después de varias décadas, estuvo acompañada durante la presentación por su hermana, la actriz Sandra Alberti.

El libro aborda la historia de varias generaciones de mujeres, principalmente, la vida de las tías de la escritora, aunque, como explicó, casi no llegó a conocerlas, pero suponen para ella un referente por su carácter independiente y "rebelde", adelantado a su época. "Mis tías fueron especiales, tuvieron su rebeldía; después, llegamos nosotras y mi hermana fue actriz", relató la autora a los asistentes a la presentación.

"Yo he sido un poco rebelde en el sentido de que he querido ser una mujer libre, independiente y ganarme la vida", añadía después.

Todas las vivencias y experiencias personales, así como las familiares con nombre femenino, son las que han nutrido el texto de su primer libro, que "relaciona los avances que tenemos que hacer todas y las mujeres", que "somos un poco las rebeldes que vamos consiguiendo poco a poco cosas para ser iguales", aunque, junto con los hombres, "se necesitan mutuamente y se complementan".

La autora dedicó después de la presentación ejemplares de su libro y se sirvió un vino español.