La cofradía de la Virgen del Canto prevé actualizar sus estatutos

La cofradía de la Virgen del Canto ha celebrado su asamblea general anual, en la que la presidenta de la hermandad, Inmaculada Guerra, ha hecho balance del último año y ha explicado las previsiones y novedades próximas.

Así, Guerra explicó que, este año, como novedad, se colocará un altar en el atrio de la ermita de la patrona, en el que se ubicará una imagen cedida por la cofradía de San Torcuato de Zamora, a la que se le colocarán las flores de la ofrenda popular que tendrá lugar el próximo 8 de septiembre, día de su festividad.

Por otro lado, la presidenta explicó a los cofrades que la junta directiva de la cofradía y la corte de honor se han reunido recientemente para abordar la posible renovación de los estatutos de la cofradía, que datan de 1862. "En estos cinco años de trabajo que tenemos por delante, me gustaría tener unos estatutos aprobados y que quede todo por escrito y quien entre sepa las funciones que tiene cada una, tanto cofradía como corte, y el cometido y las ordenanzas de la cofradia; se elaborarán los estatutos con tranquilidad y se presentarán en una asamblea", expresó Guerra.

Asimismo, la presidenta explicó que, próximamente, aquellas personas que lo deseen podrán domiciliar los recibos de sus cuotas a través de Caja Rural.

Guerra también explicó que, desde el Ayuntamiento de Toro, les han informado de que el grupo "Toro Arte Urbano" (TAU) pintará en un mural junto a la ermita la vidriera del camarín que representa la aparición de la Virgen patrona de Toro.

Programa de actividades

La programación organizada de cara a la celebración de la festividad de la Virgen del Canto incluirá también, como explicó la presidenta, algunas novedades, como la imposición de medallas a los nuevos hermanos, que tendrá lugar el día de las vísperas, el 7 de septiembre, tras el Baile del Ramo a la Virgen por parte del grupo "Los Alfares" y de manera previa a la presentación ante la patrona de los niños nacidos durante el último año.

Otra de las novedades de la programación consistirá en una procesión infantil que tendrá lugar durante la mañana del mismo día 7, tras el teatro infantil con marionetas que se realizó el año pasado por primera vez. Los pequeños partirán desde la ermita con unas andas cedidas por la cofradía de la Virgen de la Concha de Zamora e irán hasta la cercana residencia "Ciudad de Toro" para visitar a los ancianos que residen en ella.

El programa de actividades se iniciará el 5 de septiembre con un concierto a cargo de "Lignum Sonus", a las 21.00 h, en la ermita. El día 6, a las 20.00 h, tendrá lugar un encuentro con los pueblos del Alfoz y la celebración de una eucaristía.

El día 7, a partir de las 11.30 h, serán las actividades infantiles y, a las 20.00 h, las vísperas, tras lo que seguirán las actuaciones de "Tío Babú" y "Los Alfares". A las 23.00 h, será la Salve en honor a la Virgen, algo que Guerra quiere potenciar para que "no se pierda".

El 8 de septiembre, habrá misas a las 08.00 y a las 09.00 h y a las 11.15 h, saldrá el desfile hacia la ermita para la tradicional ofrenda floral.

