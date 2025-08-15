Silvia García dinamiza la Semana Cultural de Castronuevo de los Arcos

La monitora y dinamizadora toresana Silvia García Leiva ha amenizado a cerca de una treintena de niños que han participado en la Semana Cultural de Castronuevo de los Arcos, organizada por el Ayuntamiento de la localidad.

García Leiva ha llevado hasta la localidad zamorana sus actividades interactivas, juegos y manualidades que han hecho disfrutar a los pequeños locales y a los que "llenan el pueblo" durante la temporada de verano.