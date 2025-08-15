Las previsiones de kilos de la vendimia en la DO Toro, en la media de los últimos cinco años

La próxima campaña de vendimia en los viñedos de la Denominación de Origen Toro podría alcanzar los 22 millones de kilos de uvas cosechadas, según las estimaciones del informe emitido por el personal técnico del Consejo Regulador de la DO. Una cifra que se situaría en torno a la media de los últimos cinco años, en los que ha sido de 22.250.500 kg, aproximadamente, y que superaría ampliamente el total de 20.200.000 de kilos de uvas amparadas a la DO que se cosecharon durante la pasada campaña de 2024.

Según ha expresado el presidente del Consejo Regulador de la DO Toro, Felipe Nalda, se espera que sea una cosecha "abundante", que vaticina que pueda llegar, incluso, a los 24 millones de kilos.

No obstante, el presidente del ente regulador ha expresado que "esta segunda ola de calor, con temperaturas cercanas a los 40 grados durante más de dos semanas, puede ser un hándicap a la hora de calcular un poquito la producción final".

Si bien, Nalda ha explicado que, debido al año pluviométricamente bueno, tomando el ciclo de la vid desde el pasado noviembre y dado que se han producido abundantes lluvias, "sobre todo, desde noviembre hasta abril, hemos tenido un invierno bastante lluvioso, con una primavera también lluviosa", lo que supone que las cepas tengan reservas hídricas y, a pesar de las altas temperaturas de las últimas semanas, "de momento, el viñedo no está estresado".

Estado sanitario

Por otro lado, Felipe Nalda ha asegurado en cuanto al estado sanitario actual de los viñedos de la DO Toro que es bueno. "A día de hoy, el viñedo está muy sano, la muestra es buena", ha indicado.

Además, Nalda ha expresado que la de la Denominación de Origen Toro es una las zonas que, sanitariamente hablando, "no ha tenido ningún percance; no hemos tenido ningún problema fúngico, ni de oídio ni de mildiu", ha dicho el presidente del Consejo Regulador. "Lo único que ha habido es alguna tormenta localizada en forma de piedra hace un mes más o menos, que dañó algo del cultivo, pero, dentro del conjunto, prácticamente, es insignificante".

En cuanto a la calidad de la cosecha, Nalda se ha mostrado seguro de que será "muy buena". "La calidad de Toro está garantizada", ha aseverado.

Fecha de inicio

La previsión en cuanto al inicio de la próxima campaña de vendimia es que la misma arranque en torno al próximo 25 de agosto, según ha confirmado Felipe Nalda.

La recolección de uvas comenzará primeramente con la de las variedades blancas admitidas por el Consejo Regulador para elaborar vinos con Denominación de Origen Toro, como las últimas introducidas, el Albillo Real y el Moscatel de Grano Menudo.

Asimismo, el presidente del Consejo Regulador ha indicado que también podrían darse "algunas recolecciones muy selectivas, ya no solo de blancos, sino de tintos", con el objetivo de obtener vinos con "un poquito más de frescura, menos maduración y menos concentración de azúcar, que luego se transforma en alcohol", ha indicado Nalda.

El grueso de la campaña de cosecha en la DO comenzará alrededor del 15 de septiembre, como viene siendo habitual, según ha expresado también Nalda.

A partir de esta fecha, se generalizará la recolección en "el conjunto de las bodegas", en unos trabajos en el campo que se prevé que pueden prolongarse alrededor de un mes.

Durante esta "segunda etapa" de vendimia, se llevaría a cabo el grueso de la recolección de las otras variedades blancas: Verdejo y Malvasía y la variedad autóctona Tinta de Toro.

