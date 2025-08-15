Ocio infantil
Fin de curso para los niños del campamento de Villavendimio
Una visita cultural ha puesto el broche a la actividad, organizada por la monitora Silvia García, en colaboración con el Ayuntamiento
El campamento de verano de Villavendimio, organizado por la monitora Silvia García Leiva, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, ha finalizado ayer con una visita cultural a la vaquería.
Los alrededor de 20 niños participantes en el campamento han realizado allí manualidades, juegos infantiles y otras actividades.
