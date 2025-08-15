Ocio infantil

Fin de curso para los niños del campamento de Villavendimio

Una visita cultural ha puesto el broche a la actividad, organizada por la monitora Silvia García, en colaboración con el Ayuntamiento

Fin de curso para los niños del campamento de Villavendimio | C. T.

Carmen Toro

El campamento de verano de Villavendimio, organizado por la monitora Silvia García Leiva, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, ha finalizado ayer con una visita cultural a la vaquería.

Los alrededor de 20 niños participantes en el campamento han realizado allí manualidades, juegos infantiles y otras actividades.

