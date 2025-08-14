Alfoz
Pozoantiguo acoge su Semana Cultural del 18 al 23 de agosto
Una marcha solidaria, juegos para pequeños y mayores, humor o teatro de calle son algunas de las actividades programadas
Pozoantiguo celebrará su Semana Cultural entre el 18 y el 23 de agosto.
El programa de actividades que acogerá la localidad comenzará el lunes 18, a las 19.00 horas, con una marcha solidaria a favor de la Asociación Unidos Contra el Cáncer Tor y Provincia de Zamora (UCCTA), que saldrá desde las Escuelas.
A partir de las 22.00 h, se celebrará un bingo con regalos en el patio de las Escuelas.
El martes 19, a partir de las 18.00 h, habrá actividades y juegos de agua para pequeños y mayores en El Paredón. A las 22.00 h, en el patio del bar, comenzará el espectáculo de humor "De pueblo sí, pueblerino no", a cargo del cómico Alberto Cabrillas.
El miércoles 20.00 h, Máximo Óptimo ofrecerá su espectáculo de teatro de calle "El show", compuesto por circo y humor, que tendrá lugar en el patio del bar a partir de las 20.00 horas.
El jueves 21, se celebrará en el patio de las Escuelas una cena popular para todos, compuesta por paella, pinchos morunos, postre y bebidas. El precio "simbólico" es de 5 euros y los tiques pueden comprarse en la "Tienda" hasta las 13.00 horas del lunes 18.
Tras la cena, habrá música en directo a cargo del "showman" José Antonio Pahino y, durante toda la noche, habrá degustación de queimada.
La coral "Voces de Castronuño" pondrá el broche a la Semana Cultural el viernes 23, a partir de las 19.00 horas, en el Patio de las Escuelas.
- Ecologistas Zamora alerta de 'graves riesgos' de contaminación del agua y la agricultura si la planta de biometano se instala en Villardondiego
- La semilla que plantó Javier Prieto en Toro
- Más de 350 personas apoyan en Toro la primera jornada de recogida de firmas contra la planta de biometano de Villardondiego
- La Guía Peñín valora con 100 puntos la excelencia de un vino de Toro
- Luis Hernández y Encarna Pérez, 50 años de amor y familia
- Azucarera inicia el proceso de despido de trabajadores de Toro incluidos en el ERE
- Inversión superior a 270.000 euros para renovar dos calles de Toro
- Virgilio Gitrama 'Vichy' pregonará las Fiestas de San Agustín de Toro