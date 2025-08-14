Pozoantiguo acoge su Semana Cultural del 18 al 23 de agosto

Pozoantiguo celebrará su Semana Cultural entre el 18 y el 23 de agosto.

El programa de actividades que acogerá la localidad comenzará el lunes 18, a las 19.00 horas, con una marcha solidaria a favor de la Asociación Unidos Contra el Cáncer Tor y Provincia de Zamora (UCCTA), que saldrá desde las Escuelas.

A partir de las 22.00 h, se celebrará un bingo con regalos en el patio de las Escuelas.

El martes 19, a partir de las 18.00 h, habrá actividades y juegos de agua para pequeños y mayores en El Paredón. A las 22.00 h, en el patio del bar, comenzará el espectáculo de humor "De pueblo sí, pueblerino no", a cargo del cómico Alberto Cabrillas.

El miércoles 20.00 h, Máximo Óptimo ofrecerá su espectáculo de teatro de calle "El show", compuesto por circo y humor, que tendrá lugar en el patio del bar a partir de las 20.00 horas.

El jueves 21, se celebrará en el patio de las Escuelas una cena popular para todos, compuesta por paella, pinchos morunos, postre y bebidas. El precio "simbólico" es de 5 euros y los tiques pueden comprarse en la "Tienda" hasta las 13.00 horas del lunes 18.

Tras la cena, habrá música en directo a cargo del "showman" José Antonio Pahino y, durante toda la noche, habrá degustación de queimada.

La coral "Voces de Castronuño" pondrá el broche a la Semana Cultural el viernes 23, a partir de las 19.00 horas, en el Patio de las Escuelas.