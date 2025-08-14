Misa de Cabildo

La cofradía de la Virgen del Canto de Toro celebra su asamblea ordinaria

La sesión tendrá lugar en la ermita de la patrona de la localidad tras la Misa de Cabildo del próximo 15 de agosto

Un momento de la asamblea de la cofradía de la Virgen del Canto el pasado año. / C. T. (Archivo).

Carmen Toro

La cofradía de la Virgen del Canto de Toro celebrará el próximo viernes, 15 de agosto, su asamblea general ordinaria.

De manera previa, la ermita de la patrona de Toro y su Alfoz acogerá la celebración de Misa de Cabildo, que será oficiada por uno de los párrocos de la localidad.

Una vez finalizada la misa, comenzará en el mismo templo la sesión asamblearia de la hermandad, que ya está inmersa en los preparativos de la festividad de la Virgen del Canto, que se celebrará el 8 de septiembre. n

