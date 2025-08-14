La cofradía de la Virgen del Canto de Toro celebra su asamblea ordinaria

La cofradía de la Virgen del Canto de Toro celebrará el próximo viernes, 15 de agosto, su asamblea general ordinaria.

De manera previa, la ermita de la patrona de Toro y su Alfoz acogerá la celebración de Misa de Cabildo, que será oficiada por uno de los párrocos de la localidad.

Una vez finalizada la misa, comenzará en el mismo templo la sesión asamblearia de la hermandad, que ya está inmersa en los preparativos de la festividad de la Virgen del Canto, que se celebrará el 8 de septiembre. n