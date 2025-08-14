El Ayuntamiento construirá nuevos vestuarios en el campo "V Centenario" de Toro

El Ayuntamiento de Toro ha sacado a licitación los próximos trabajos de renovación del campo de fútbol "V Centenario", ubicado en Tagarabuena.

Concretamente, las actuaciones consistirán en la construcción de dos nuevos vestuarios, que se sumarán a los dos ya existentes, así como un vestuario para el árbitro, un baño accesible o un cuarto de instalaciones.

De este modo, las instalaciones contarán con un total de cuatro vestuarios, que facilitarán las necesidades de uso de los equipos que disputen partidos en el campo, tanto los equipos locales de fútbol y fútbol 7 como los rivales que se midan a los mismos.

El presupuesto base de la licitación es de 162.576,41 euros (sin incluir los impuestos) y el valor estimado del contrato ascendería a 196.717,46 euros, IVA incluido.

El plazo de ejecución de las actuaciones se estima en 18 meses, una vez que se inicien los trabajos de construcción, para los que todavía no hay fecha de inicio fijada.

El plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas en optar a la adjudicación de la licitación estará abierto hasta el próximo 1 de septiembre.

La concejala de Obras y Urbanismo, Ruth Martín, ha puntualizado que el proyecto fue encargado por el anterior Equipo de Gobierno del PP, pero "no se pudo ejecutar el año pasado porque no llegó a tiempo" puesto que fue encargado a un arquitecto externo y "llegó a finales de noviembre, así que no pudimos licitarlo, tuvimos que volver a presupuestar la partida este año y es ahora cuando sale la licitación", ha expresado Martín.