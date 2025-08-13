Protección Civil de Toro "arrima el hombro" antes los incendios en la provincia

Varios efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Toro prestan labores de apoyo desde el pasado domingo debido a los incendios activos en la provincia de Zamora.

La Agrupación Municipal recibió en la tarde del domingo la activación por parte del Centro Coordinador de Emergencias y Protección Civil, para la entrega de material estratégico de albergue en situaciones de emergencia, con el objetivo de montar un albergue temporal en la localidad de Camarzana de Tera.

Un total de tres efectivos de la agrupación toresana acudieron al polideportivo del colegio municipal de dicha localidad, donde era necesario atender a 200 personas que habían sido evacuadas.

Debido al avance del fuego durante la jornada del lunes, cuatro efectivos de la Agrupación acudieron a la localidad de Congosta para apoyar el confinamiento de la población con motivo de la "cantidad y densidad" del humo en el municipio.

En la jornada de este miércoles, un total de ocho efectivos de la Agrupación continúan trabajando en la zona, en apoyo a los demás servicios intervinientes, realizando diversas labores, así como relevos entre los compañeros.

Los efectivos de Toro atienden, además, un punto de logística de entrega de alimentos para los intervinientes en la localidad de Molezuelas de la Carballeda, donde también entran en las zonas afectadas para atender las necesidades de las cuadrillas de Medio Ambiente que llevan a cabo labores de contención de las llamas.

La Agrupación toresana mantiene contacto diario con el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), con el objetivo de recibir nuevas indicaciones en cuanto a las labores a realizar.

Asimismo, no se descarta que la ayuda de la Agrupación de Toro "pueda ser útil" en otra provincia de Castilla y León.