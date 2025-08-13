Pepe Viyuela y Antonio Molero protagonizarán "El barbero de Picasso" en Toro

Pepe Viyuela regresará a Toro durante las próximas Ferias y Fiestas de San Agustín con la obra "El barbero de Picasso", que se representará en doble función el 26 de agosto, a las 21.00 y a las 23.00 horas, en el teatro Latorre.

Las entradas están ya a la venta en la taquilla del teatro de miércoles a viernes, de 12.00 a 14.00 horas, y en la web vivetoro.sacatuentrada.es.

La obra se trata de una comedia "agridulce" inspirada en Eugenio Arias, el modesto peluquero republicano —interpretado por Antonio Molero— que llegó a convertirse en los años 50 en el mejor amigo de Pablo Picasso en Francia.

La obra rinde homenaje a ambos y a "aquella amistad inquebrantable" entre dos hombres que, a pesar de sus diferentes vidas, tenían "multitud de cosas" en común.

El reparto de la obra, dirigida por Chiqui Carabante, lo completan Mar Calvo y José Ramón Iglesias.

Se trata de un texto autoría de Borja Ortiz de Gondra, y una producción de Teatro Español y Amor al Teatro.