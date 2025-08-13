Pasión taurina en honor a San Roque en Morales de Toro

Morales de Toro está inmerso ya en sus fiestas patronales en honor a San Roque con un amplio programa de actividades que ponen la atención en las citas taurinas pero no faltan en sus festejos actividades lúdicas y culturales para todos.

Uno de los cortes de las fiestas de Morales el pasado año.

Comienza la programación taurina en la noche del jueves con el primer desenjaule con dos novillos de El Carmen y un novillo de Valderrey. Este día la Peña Ceda el Vaso y Algo + celebra 25 años y para ello contará con la música del DJ Omar.

Ya el sábado arrancan las citas taurinas con el primer encierro urbano por las calles del pueblo desde las nueve de la mañana y por la tarde habrá una exhibición de cortes, saltos y quiebros con dos novillos de Valderrey. Ya por la noche, segundo desenjaule desde El Portón con un novillo y una vaca de la ganadería del Carmen y un novillo de Valderrey.

Mientras que el domingo 17 comienzan los festejos taurinos con el segundo encierro urbano a las 9 de la mañana y a las siete de la tarde habrá un espectáculo con clase magistral sin muerte con Raúl Alonso y Antonio de Luisa con motivo del XXV Aniversario de la primera corrida de toros en el pueblo. Tras este festejo tendrá lugar otro encierro urbano y finaliza la programación taurina por la noche, con el Carnaval con chotas, con premio para los tres mejores disfraces.

Actividades lúdicas

Los niños y niñas tienen actividades para las mañanas. Hoy juegos infantiles y mañana jueves concurso de dibujo en las escuelas.

Más actividades para las horas vespertinas y de la noche. Hoy con campeonato de mus y la actuación de Mariano Mangas, de boleros y rancheras, además del torneo de futbito. El jueves está prevista una comida popular a base de paella y por la tarde se llevará a cabo la puesta de banderas en el Ayuntamiento para dar paso a la tradicional mojada y desfile de peñas con charanga que tendrá salida desde el Parque El Mulero.

Ya el día 15, en que se celebra la misa castellana en honor a Nuestra Señora de la Asunción amenizada por el grupo Santarén Folk, habrá por la tarde un desfile de Carnaval de Verano con carrozas, acompañado por la charanga Parranda León y despide la jornada la macrodiscoteca FA.

El día 16, San Roque, comienza con la chocolatada con la charanga Trotameños y misa y procesión. El tradicional campeonato de chana y la degustación del toro guisado, de la Peña Gastronómica El Portón, completan el programa.