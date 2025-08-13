Las obras en Santo Domingo y Guinda Garrafal, a punto de terminar en Toro

Las obras de mejora en la carretera de Pozoantiguo y en la calle Santo Domingo están en estos días en sendas fases de finalización.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Toro, actualmente, se están finalizando los trabajos de acerado en la carretera de Pozoantiguo, dentro del proyecto de mejora de la calle Guinda Garrafal.

Las obras habían sufrido un retraso imputable a la empresa concesionaria, según han expuesto desde el Consistorio, y se reanudaron "tras varios requerimientos formales" realizados por el Ayuntamiento, "con el objetivo de garantizar su correcta ejecución y finalización".

Por otro lado, durante la jornada de este miércoles, se ha llevado a cabo el pintado de los aparcamientos en batería en la calle Santo Domingo, de manera que las actuaciones de mejora en este céntrico vial están "prácticamente terminadas".