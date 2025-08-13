María del Carmen González presenta su libro en el Casino de Toro

La toresana María del Carmen González Vidosa presentará el jueves 14 de agosto en los salones del Círculo de Recreo (Casino) su libro "Vivir es ilusión. Choque Generacional de las Mujeres".

El evento comenzará a las 20.00 horas y, en él, la autora, que estará acompañada por la actriz Sandra Alberti, desgranará detalles de la publicación, un "relato íntimo" que recorre la historia de varias generaciones de mujeres, así como hará una invitación a la reflexión sobre el papel de las féminas.

Al finalizar el acto de presentación del libro, se servirá un vino español para los asistentes.