La colisión de dos turismos se salda con un herido en Toro
El siniestro ha tenido lugar a las 14.44 horas, a la altura del Puente de Hierro
Un varón de unos 50 años ha resultado herido en la jornada de este miércoles en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la carretera CL-602, a la altura del puente de hierro, en Toro.
El siniestro se ha producido a las 14.44 horas y se ha tratado de una colisión entre dos turismos, de la que se dio aviso al 1-1-2 por parte de la Agrupación de Protección Civil de Toro.
Hasta el lugar del suceso, se ha desplazado personal sanitario de Sacyl y también se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico.
