Villalube se mueve en favor de la investigación contra el cáncer

La localidad de Villalube acogió en la noche del pasado lunes una nueva caminata solidaria "Ponte en marcha contra el cáncer", organizada por la Asociación "Unidos Contra el Cáncer de Toro y Provincia de Zamora" (UCCTA).

Decenas de vecinos recorrieron a pie el trazado previsto, ataviados con sus distintivas camisetas de color rosa, a las que daba derecho la inscripción en la marcha, que tenían un coste de 10 euros en concepto de donativo y cuya recaudación total se destinará íntegramente a la investigación del cáncer, concretamente, al Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca, según han expresado desde la asociación.

Asimismo, desde UCCTA, han querido agradecer al alcalde de la localidad, Jorge Sánchez, y a su Equipo de Gobierno municipal, un agradecimiento que han hecho extensivo, un año más, a todos los vecinos de Villalube "por vuestro gran corazón y solidaridad con nuestra asociación" y por el compromiso mostrado al apoyar la lucha contra esta enfermedad, "para que nos se pare ni un segundo la investigación del cáncer".

Una vez finalizada la marcha, tuvo lugar un sorteo de regalos que habían sido donados por empresas y negocios colaboradores.