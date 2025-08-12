Los bomberos de Toro sofocan dos incendios provocados por las tormentas
Dos dotaciones con tres efectivos han contenido las llamas que se habían originado en Peleagonzalo y Cañizal por las caídas de sendos rayos
Los bomberos voluntarios de Toro han intervenido en la tarde de este martes en dos incendios originados a causa de la tormenta.
En el primer caso, se ha tratado de una intervención realizada en Peleagonzalo, debido a un rayo que cayó en el Camino de las Bodegas, concretamente, sobre un pino que empezó a arde por la copa. Gracias a la lluvia, se consiguió frenar la propagación de las llamas, según han confirmado desde los Bomberos de Toro.
El fuego en el término de Peleagonzalo pudo extinguirse rápidamente, pero, mientras los efectivos lograban contener las llamas, recibieron un nuevo aviso; en este caso, por otro rayo que había caído en el camino de Cañizal, en el término municipal de Vallesa de la Guareña, donde, la caída del rayo provocó un incendio de rastrojo que ha calcinado unas dos hectáreas de vegetación.
En ambos casos, han acudido dos dotaciones con tres efectivos del parque de bomberos de Toro y en ninguno de los dos casos hay que lamentar daños personales.
