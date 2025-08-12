Los bomberos de Toro prestan apoyo en el incendio de la Sierra de la Culebra

Tres bomberos voluntarios del parque de Toro acuden en la tarde de este martes a la localidad de Losacio con el objetivo de prestar ayuda en la contención de las llamas del incendio que se originó en la tarde del lunes en Puercas, en plena Sierra de la Culebra, después de que el mismo haya tomado un nuevo rumbo hacia la localidad, debido a un cambio en la dirección del viento.

Con el desplazamiento de los efectivos, para realizar labores en aquella zona, a la que han acudido con el vehículo del parque destinado a incendios forestales, el Ayuntamiento de Toro ha autorizado así una solicitud de auxilio hecha por parte de la Diputación de Zamora.

Si bien, aunque los efectivos tienen órdenes de dirigirse a Losacio a primera hora de esta tarde, la previsión de que las condiciones climáticas cambien hacia las 21.00 horas hace "probable" que los bomberos de Toro tengan que trasladarse hasta el otro incendio activo en la zona del Valle del Tera y La Carballeda.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Toro, Javier Gómez Valdespina, ha asegurado que, en caso de que se soliciten más medios y siempre que salgan efectivos disponibles del parque de Toro, "se van a facilitar y autorizar todos los medios posibles". "Todo lo que se pueda hacer desde aquí se va a hacer", ha aseverado el edil.