Los bomberos llevan a cabo el refresco y limpieza de los parques infantiles de Toro

Varios parques infantiles de Toro lucen estos días de mejor manera gracias a las actuaciones llevadas a cabo en ellos por parte de los bomberos.

Los integrantes voluntarios del parque de Toro han procedido durante los pasados días a limpiar y refrescar varios de estos espacios de ocio infantil, como el parque de San Francisco, el de la zona de caravanas ubicada en el barrio de El Carmen, el parque de Guinda Garrafal, el de la plaza de El Templo y los ubicados en la avenida Antona García y en el paseo de El Canto.

Asimismo, durante los próximos días, los bomberos continuarán estas actuaciones de limpieza y refresco de otras zonas de ocio infantil de la localidad, que ya habían sido desinfectadas recientemente.

Desde la Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Toro, que gestiona la edil María Velasco, han confirmado que ya está prevista la próxima realización de nuevas labores de acondicionamiento en los parques de San Francisco, en el parque de el barrio de El Canto, en el de El Solejar y la calle Guinda Garrafal, además de en el de la avenida Antona García, así como en el parque infantil ubicado en el barrio de Tagarabuena. "Se va a llegar a todos" los parques de Toro, ha asegurado la edil.

No obstante, la responsable del área ha indicado que no se han concretado las fechas para programar las nuevas actuaciones por parte de los bomberos voluntarios de Toro ya que las mismas están ahora condicionadas a la ayuda que los efectivos pueden prestar en los incendios activos en la provincia.

"Ahora, damos prioridad a la activación que haya por parte de la Diputación", ha expresado María Velasco al respecto.