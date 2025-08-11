Morales de Toro: arte y solidaridad contra el cáncer

Morales de Toro acogió la noche del pasado domingo su ya tradicional Gala Musical contra el Cáncer, que se ha celebrado a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Música, arte y solidaridad llenaron la plaza Mayor de la localidad, con diferentes actuaciones ofrecidas de manera altruista por artistas locales o de la zona.

Así, el público pudo disfrutar de las canciones interpretadas por la zamorana Soledad Luna y por los toresanos Ana Ortiz de Latierro y Raúl González, así como del arte del baile flamenco y las sevillanas del grupo "Sangre y Arena".

La recaudación de los donativos abonados por los asistentes fue de 6.299 euros, que se destinarán a apoyar la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer.

La gala estuvo presentada por el alcalde de Morales de Toro, Luis Segovia, y contó también con las intervenciones de la nueva presidenta de la Junta Local de la AECC en Toro, Cristina Alvaredo, y con la de la expresidenta y nueva presidenta provincial de la asociación, María Hernández.

Tras la finalización de la gala, se llevó a cabo, entre el público asistente, un sorteo de numerosos regalos donados por empresas y comercios colaboradores, así como por peñas y particulares de Morales de Toro y negocios de Toro.