Luis Hernández y Encarna Pérez, 50 años de amor y familia

Luis Hernández y Encarna Pérez celebraron el domingo 10 de agosto sus bodas de oro.

Tras 50 años desde que se casaron por primera vez, en esta ocasión, han decidido celebrar un aniversario tan redondo en compañía de sus cuatro hijas y yernos y de sus cinco nietos.

La familia Hernández Pérez comenzó la jornada con una misa en la ermita del Canto, en la que renovó sus votos matrimoniales, y, después, compartieron una comida todos juntos para poner el broche a tan feliz celebración.