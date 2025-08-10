UCCTA marcha contra el cáncer en Villavendimio

La Asociación "Unidos Contra el Cáncer de Toro y Provincia de Zamora" (UCCTA) ha organizado este fin de semana en Villavendimio una de sus caminatas solidarias "Ponte en marcha contra el cáncer", en la que han participado decenas de personas para apoyar la lucha contra esta enfermedad.

Con sus distintivas camisetas de color rosa, los andarines han recorrido un tramo de camino como muestra de compromiso en la lucha contra el cáncer. Desde la asociación, han remarcado que todo el dinero recaudado con los donativos de los participantes en la marcha se destinará íntegramente a la investigación del cáncer, concretamente, al Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca.

Asimismo, desde UCCTA, han querido agradecer al alcalde de la localidad, Pedro Martín, y a todo su Equipo de Gobierno por el apoyo mostrado a la actividad, así como al tesorero de la asociación, natural de Villavendimio y "un gran peleón en la lucha contra el cáncer".