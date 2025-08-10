El Nido y Puño Dragón "abrochan" las "Noches de Toro"
Dos conciertos ofrecidos por ambos grupos en la plaza Mayor de la localidad han dado por concluido el ciclo cultural veraniego organizado por el Ayuntamiento
Un doble concierto ofrecido en la noche del pasado sábado por las bandas El Nido y Puño Dragón puso fin al ciclo cultural "Noches de Toro", organizado por el Ayuntamiento de la localidad.
Así, el escenario ubicado en la Glorieta acogió desde las 22.00 horas el "folk fresco y raíz castellana" de El Nido, mientras que el público congregado en el entorno de la plaza Mayor pudo disfrutar también de los "ritmos poderosos y energía sin límites" del repertorio musical ofrecido Puño Dragón.
Ambas actuaciones han servido así para poner fin a la sexta edición del ciclo, además de como antesala a la celebración de la festividad de San Lorenzo, este 10 de agosto, y de las próximas ferias y fiestas patronales de San Agustín, que comenzarán el viernes 22.
